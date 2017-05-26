Три метода контрацепции от древнегреческого гинеколога

Гранаты. По рецепту греческого гинеколога Сорануса, необходимо измельчить внутреннюю часть свежей кожуры граната, добавить в смесь воду и ввести ее на влагалище. Чтобы сделать этот метод контрацепции более сложным, Соранус предлагает альтернативные рецепты, например, две части кожуры граната на одну часть дубового ячменя (нарост на дереве, вызванный инвазией насекомых) или смешать равные части кожуры граната с розовым маслом и смолой. После использования этого средства женщинам всегда надлежало пить медовую воду.Оливковое масло. Согласно Соранусу, женщины, которые не хотели зачать ребенка, должны были вводить мазь из старого оливкового масла в шейку матки. Древнегреческий врач дал довольно слабое описание действие этого рецепта, не был он однозначен и в его составе. Чтобы изготовить этот примитивный спермицид, предполагалось использовать оливковое масло, мед, кедровую смолу или сок бальзамического дерева с белым свинцом или без него. Считается, что Соранус, скорее всего, узнал об этом методе контрацепции от Аристотеля, который считал, что оно помогает снизить подвижность сперматозоидов.Следить! Соранус писал, что, когда мужчина эякулирует, его партнерша «должна задержать дыхание и немного уклониться, чтобы семя не было вброшено в полость матки слишком глубоко. И сразу же встав и присев на корточки, она должна вызывать чихание и тщательно вытереть влагалище со всех сторон». Врач не слишком подробно рассказывает о том, как вызвать чихание, сконцентрировавшись в основном на том, как «изгнать» сперму из тела