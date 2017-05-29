Определена причина устойчивости герпевирусов в организме
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Группа ученых сосредоточилась на изучении видного представителя герпевирусов – цитомегаловируса, которым заражена половина населения Германии. Цитомегаловирус в фазе острой инфекции особенно опасен для плода. Исследователи обнаружили вырабатываемым вирусом белок M35, способный в считанные минуты обезоружить иммунитет. В инфицированной клетке этот белок направляется в клеточное ядро и блокирует в нем иммунный ответ. Эксперименты на лабораторных мышах с генетически измененным вирусом показали, что в отсутствии белка M35 организм может успешнее бороться с инфекцией.
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