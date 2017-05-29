Определена причина устойчивости герпевирусов в организме

Открыт вырабатываемый вирусом белок, парализующий иммунитет человека в считанные минуты. Семейство герпевирусов сопровождает человека миллионы лет и известно способностью оставаться после инфекции в организме навсегда, ожидая в скрытой фазе момента ослабления иммунитета. Ученые из Центра инфектологии им. Гельмгольца (Германия) открыли специальный белок, который вирусы этого типа применяют для блокировки иммунной системы человека, что позволяет им самим сохраняться.Группа ученых сосредоточилась на изучении видного представителя герпевирусов – цитомегаловируса, которым заражена половина населения Германии. Цитомегаловирус в фазе острой инфекции особенно опасен для плода. Исследователи обнаружили вырабатываемым вирусом белок M35, способный в считанные минуты обезоружить иммунитет. В инфицированной клетке этот белок направляется в клеточное ядро и блокирует в нем иммунный ответ. Эксперименты на лабораторных мышах с генетически измененным вирусом показали, что в отсутствии белка M35 организм может успешнее бороться с инфекцией.