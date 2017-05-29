Ученые стали на шаг ближе к восстановлению нейронов, поврежденных при рассеянном склерозе

Ученые разработали способ управления эмбриональными стволовыми клетками для восстановления нейронов, которые повреждаются при рассеянном склерозе.Специалисты создали на основе стволовых клеток олигодендроциты, которые образуют миелиновую оболочку нервных клеток. Именно разрушение оболочки лежит в основе развития рассеянного склероза, пояснили ученые.Ученые проводили много лет опыты на мышах. Конечно, у организмов биология одинакова, но, тем не менее, полностью переносить результаты работы по грызунам на человека опасно, считают специалисты. На протяжении многих лет, внедряя эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) мышам, ученые применяли два белка - FGF2 и SHH, которые превращали клетки в олигодендроциты.Однако оказалось, что человеческие клетки блокируются в аналогичном эксперименте. Отличие заключается в реакции клеток, хотя белки и молекулы используются одинаково. Однако у мышей FGF2 вызывают созревание олигодендроцитов, а у людей – замедляют этот процесс. Теперь, зная принципиальную разницу в действии молекул, ученые смогут возродить клетки нервной системы у человека.Открытие очень важно для того, чтобы делать выбор между инъекциями взрослых стволовых клеток или эмбриональных.