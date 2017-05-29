Депрессия увеличивает риск остановки сердца у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями

У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями значительно возрастает риск остановки сердца из-за депрессии, даже если больные принимают антидепрессанты, сообщили американские ученые.Это первое исследование, в котором изучается влияние депрессии на больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Данные исследования дают основания полагать, что депрессия является важным фактором риска остановки сердца при ишемической болезни сердца.В исследовании приняли участие 14 тыс. человек с сужением просвета сосудов и нарушением кровообращения. Ни у одного из пациентов не было депрессии или случаев остановки сердца в момент получения диагноза. За пациентами велось наблюдение длительное время.В результате у 1377 человек появились признаки депрессии. Специалисты сравнили работу сердца всех участников эксперимента и пришли к выводу, что риск возникновения остановки сердца значительно выше среди тех, кто страдал от депрессии, даже если они принимали антидепрессанты.По мнению ученых, результаты исследования доказывают, что антидепрессанты не способны снизить риск возникновения заболеваний, связанных с депрессией. Пациенты, принимающие антидепрессанты и другие лекарства для сердца, быстрее откажутся от обезжиренной диеты и физических упражнений, возлагая надежду на препараты. Однако препараты не всегда защищают эффективно и не стоит об этом забывать, предостерегают эксперты.