Ученые выяснили, какой белок запускает фиброз печени

В австралийском Уэстмидском институте медицинских исследований идентифицирован белок, влияющий на развитие фиброза печени. На основе этого открытия создан генетический тест.



Как сообщает Медвестник, речь идет об интерфероне лямбда 3 (INLF3). Ученые исследовали образцы тканей печени 2 тыс. пациентов с гепатитом C. При повреждении печени начинается миграция клеток зоны воспаления из крови в печень, при этом INLF3 выделяется еще более интенсивно и наносит дополнительный ущерб тканям. Это связано с наследственностью.



На основе исследования разработан тест, который может показать, возможно ли у пациента возникновение фиброза печени. Также тест может ответить на вопрос, как будет развиваться болезнь.