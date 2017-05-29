Прием витамина D во время беременности может защитить ребенка от астмы

Новое исследование, по итогам которого авторы опубликовали статью в Journal of Allergy and Clinical Immunology, показало, что пищевые добавки с содержанием витамина D в период беременности могут помочь снизить вероятность развития астмы у ребенка. Это происходит за счет усиления иммунной системы, и, кроме астмы, малыш может также реже болеть ОРВИ. Научной работой занимались сотрудники Королевского колледжа Лондона (King's College London).Команда исследователей решила проверить, что будет, если рекомендуемую суточную дозу витамина D у беременных женщин превысить в 11 раз. В исследовании участвовала 51 женщина со сроком беременности в 10-18 недель. Всех будущих мам случайным образом распределили в две группы, одна из которых получала небольшие дозы витамина D, а вторая – повышенные. Затем, когда дети родились, ученые взяли анализ крови из их пуповин, чтобы протестировать работу врожденного иммунитета младенцев и выяснить, насколько активно у них работают T-лимфоциты.Выяснилось, что иммунная система тех новорожденных, чьи матери употребляли повышенное количество витамина D, существенно лучше справлялась с инфекциями, и этот улучшенный иммунный ответ давал «задел на будущее», благодаря которому организмы таких детей должны были эффективнее противодействовать респираторным инфекциям, а также развитию астмы. Прямая причинно-следственная связь пока не доказана, но специалисты уже готовятся к соответствующему исследованию и не сомневаются в том, что оно подтвердит их гипотезу.