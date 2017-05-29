Прием витамина D во время беременности может защитить ребенка от астмы
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Команда исследователей решила проверить, что будет, если рекомендуемую суточную дозу витамина D у беременных женщин превысить в 11 раз. В исследовании участвовала 51 женщина со сроком беременности в 10-18 недель. Всех будущих мам случайным образом распределили в две группы, одна из которых получала небольшие дозы витамина D, а вторая – повышенные. Затем, когда дети родились, ученые взяли анализ крови из их пуповин, чтобы протестировать работу врожденного иммунитета младенцев и выяснить, насколько активно у них работают T-лимфоциты.
Выяснилось, что иммунная система тех новорожденных, чьи матери употребляли повышенное количество витамина D, существенно лучше справлялась с инфекциями, и этот улучшенный иммунный ответ давал «задел на будущее», благодаря которому организмы таких детей должны были эффективнее противодействовать респираторным инфекциям, а также развитию астмы. Прямая причинно-следственная связь пока не доказана, но специалисты уже готовятся к соответствующему исследованию и не сомневаются в том, что оно подтвердит их гипотезу.
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