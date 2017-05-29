5 привычек, которые провоцируют диабет

В мире ежедневно растет количество людей, которые заболевают диабетом второго типа, причем темпы роста достигли геометрической прогрессии.Основная причина развития сахарного диабета - нарушение углеводного обмена, вызванного недостаточностью выработки поджелудочной железой гормона инсулина.Сложные биохимические процессы в организме, приводящие к диабету, хорошо изучены. Медики рассказали, какие главные привычки нашей повседневной жизни, вызванные нашим образом жизни, влиянием рекламы, семейными традициями, могут привести к этой болезни.Особенно следует обратить на эти привычки внимание тем, у кого в роду есть диабетики, т.к. у них уже от природы заложена предрасположенность к этому изматывающему и отравляющему жизнь заболеванию. Этих дурных привычек не так много, и уверены, если вы исключите их из вашей жизни, то убережете себя от сахарного диабета.Но избавиться от них необходимо. Эти привычки очень коварны, тем более, что кажутся на первый взгляд такими невинными.Недосыпание – верный путь к диабетуИсследования японских ученых показали, что недосып создает комфортные условия для повышения содержания жирных кислот в крови, что является преддиабетическим состоянием. Было установлено, что нехватка сна нарушает обмен веществ, затормаживая выделение гормона роста, который вырабатывается только ночью. В свою очередь, торможение метаболизма уменьшает способность инсулина адекватно регулировать содержание сахара в крови. Что, в конечном счете, значительно повышает риски развития ожирения и диабета второго типа.Ученые убедились в том, что та эпидемия ожирения и диабета, которую фиксируют в последнее время, связана с ритмом жизни современного города, когда многие практически лишены полноценного ночного сна. Кроме того, недосыпание негативно воздействует на состав крови, на память, а после 60 лет приводит человека к уменьшению объема мозга.Есть ли у этой проблемы решение? Конечно, есть: нужно организовать свой день так, чтобы на сон оставалось не менее 7 часов. Если вы не успели доделать какую-то работу вовремя – значит, вы не успели ее сделать в этот день. Если вас мучает совесть – ну, что же, в следующий раз организуетесь лучше. Тем более будет просто, если количество часов, отведенных на сон, вы тратите на игры или развлечения.Депрессия и стресс вызывают диабетВ течение многолетних наблюдений ученые выяснили, что высокий уровень стресса также приводит к возникновению сахарного диабета. Немецкие исследователи, в частности, узнали, что серьезный стресс, особенно тот, который касается работы, повышает риск заболеть диабетом на 45%. Это связано с тем, что во время стресса в организме выделяется гормон кортизол, который негативно влияет на контроль уровня глюкозы в вашей крови. В дополнение к перечисленному, стресс ухудшает сон, снижает уровень иммунитета, что также приводит к болезни.Как решать проблему? Если вам не удается убрать причину стресса, то нужно хотя бы снизить их негативное влияние. Для этого подойдут:- упражнения по релаксации;- занятия спортом, гимнастикой;- успокоительные травяные средства.Простые углеводы в вашем рационеИзбыток простых углеводов является угрозой возникновения сахарного диабета номер один.Как известно, углеводы – главные поставщики энергии для клеток и тканей. Они подразделяются на простые и сложные углеводы (моно- и полисахариды). Организм усваивает простые углеводы практически мгновенно, вызывая приступ гликемии, то есть резко повышают уровень глюкозы (сахара) в крови. По этой причине диетологи еще иногда называют этот вид углеводов "быстрыми".Кроме того, употребление простых углеводов вызывает усиление жирообразования, так как способствует превращению употребляемых продуктов питания в молекулы жира. Они также вызывают повышение уровня "вредного" холестерина и негативно влияют на микрофлору кишечника.Продуктов с высоким гликемическим индексом (выше 50) не так уж и много. Это:- сахар (и все продукты, которые содержат сахар/фруктозу/декстрозу);- белая мука (и все продукты, содержащие муку);- картофель.Как решить проблему? Казалось бы, список невелик. Однако, к сожалению, очень много продуктов, которые мы употребляем по нескольку раз в день, содержат в той иди иной форме скрытый сахар и многие – муку. Простые углеводы содержатся в ягодах, фруктах, в большом количестве – в меде.Так что, если вы хотите избежать диабета, забудьте, как выглядят эти продукты или хотя бы употребляйте не чаще 1-2 раз в неделю продуты, которые содержат хотя бы минимальное количество указанных продуктов.Диабетологи выяснили, что наиболее полезными при предрасположенности к диабету являются:- овощи (кроме картофеля);- фрукты с низким содержанием фруктозы (киви, грейпфрут, груши);- крупы (все, кроме манной, и очищенного риса);- бобовые;- продукты из цельнозерновой муки;- отруби.Избыток жиров в рационе – прямой путь к диабетуПочти всех пациентов, у кого диагностирован сахарный диабет второго типа, отмечает наличие ожирения. Как выяснилось в результате многолетних исследований, высокий уровень жира в ваших продуктах питания нарушает обменные процессы, в результате которых организм блокирует развитие сахарного диабета.Жирные продукты оказывают влияние на генетический "переключатель", который способен спровоцировать развитие сахарного диабета. Они выяснили: высокий уровень жира в продуктах питания разрушал два ключевых протеина, которые включают и выключают гены. Более того, ученые надеются, что изучение выявленного нового биологического пути поможет фармацевтам разработать новые способы лечения диабета.Как быть? Нужно исключить из своего рациона или по крайней мере снизить до минимума продукты, содержащие жиры животного происхождения. Если вы бережете свое здоровье, не поленитесь даже снимать шкурку с курицы.Малоподвижный образ жизниФизическая активность вызывает расход гликогена, который благодаря углеводам, запасается организмом в мышцах, печени и других органа.Чем выше физическая активность, тем выше уровень гликогена в тканях, что приводит к повышению энергетических возможностей человека.Как быть, если нет времени на ежедневные занятия спортом?Исследователи выяснили, что сего лишь 30-секундные, но регулярные упражнения способны "уладить взаимоотношения" организма с сахаром ничем не хуже, чем длительные и изнурительные тренировки. Двух недель подобных занятий у испытуемых хватило, чтобы повысить чувствительность организма к инсулину на 23% и в то же время снизить время, которое необходимо нашим тканям, чтобы переработать дополнительную глюкозу. К тому же усвоение глюкозы мышцами повысилось на 18%.Придерживайтесь данных правил, сделав их частью своей жизни, и сахарный диабет вам не грозит, даже если у вас есть к нему генетическая предрасположенность.