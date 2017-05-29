Проживание в местностях с сильно загрязненным воздухом опасно не только для легких, но и для мозга, выяснили ученые. По их мнению, это грозит реальными физиологическими изменениями в сером веществе и снижением его функций, что в итоге влечет ухудшение умственных способностей.Издание ссылается на испытание, проведенное группой американских ученых из Университета Огайо под руководством Лоры Фонкен. В основу легли эксперименты с мышами. Грызунов заставляли дышать загрязненным воздухом по пять дней в неделю по шесть часов на протяжении 10 месяцев.А концентрация загрязнения воздуха соответствовала показателям, свойственным некоторым городским районам, где люди вынуждены вдыхать частицы, производимые машинами и заводами. Некоторые из этих частиц настолько малы, что способны достигать самых удаленных участков организма, отмечается в статье, опубликованной в журнале Molecular Psychiatry.Через 10 месяцев ученые провели ряд тестов, дабы определить изменения в умственных способностях мышей. После нескольких тренировок их поместили на хорошо освещенную площадку и дали время найти укромную темную норку, где грызуны могли чувствовать себя комфортно. Мыши, которые дышали грязным воздухом, искали нору дольше и чаще забывали, где она расположена. Кроме того, у них обнаружился более высокий уровень тревожности и депрессии, чем у их сородичей.Ученые внимательно проанализировали область гиппокампа в мозге "городских" мышей, которая отвечает за процессы обучения, памяти и настроения, и выявили в ней явные физиологические отклонения. Строение клеток оказалось более упрощенным, а в самой области обнаружились признаки воспаления.