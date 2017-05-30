В лечении рака могут помочь эфирные масла

Доктор Эрик Зелинский, основатель программ Abundant Life Health Coaching, в своей медицинской практике уделяет много внимания онкологическим заболеваниям. Он считает, что рак – это не смертный приговор, поэтому оставляет человеку надежду на поиск природного решения, чтобы максимально положительно побороться с заболеванием. В этот раз наш выбор, также как и доктора Зелинского, касается использования эфирных масел в процессе лечения и предотвращения тяжелых побочных эффектов онкологии.Предлагаем вашему вниманию рецензируемую статью доктора Эрика Зелинского, основателя международных программ Abundant Life Health Coaching, которая имела успех и активно обсуждается клиническими исследователями во всем мире. У большинства из них отличный опыт использования самых разных эфирных масел с целью предотвращения роста опухолей рака на клетках животного и человека.Эфирные масла и рак: курс на выживаниеЭфирные масла применяются в процессе лечения онкологии. Позади уже достаточно много научных исследований, результаты которых доказали позитивное их применение на протекание онкологических заболеваний.Мускатный шалфейЭфирное масло с содержанием мускатного шалфея – целебное растение. Его применение способно исцелить огромное количество заболеваний, в том числе онкологию. Основной компонент эфирного масла шалфея – сальвен. Многочисленные лабораторные тесты засвидетельствовали перспективные противораковые эффекты от его применения. Этим научным разработкам не несколько десятков лет, а всего лишь два года. Напомним, они проводились в 2015 году и доказали как можно индуцировать апоптоз (гибель клеток рака).Масло шалфея обладает полезными свойствами. Среди них важны следующие: противовоспалительные, успокоительные, отхаркивающие, тонизирующие, расслабляющие, антисептические, карцерозащитные. Его целебные свойства оказывают на организм больного следующие воздействия: убирают эмоциональное напряжение, устраняют боль, выравнивают гормональный фон, оказывают положительное влияние на иммунитет.ЛаданЭто наверное самое мощное лекарственное средство, которое не только убивает раковые клетки, но и способствует оздоровлению и жизнеспособности соседних раковидных клеток. Об этом свидетельствуют результаты последних научных исследований. Разновидностей эфирных масел, способных препятствовать развитию онкологических заболеваний, много. Мы знаем, что существуют различные формы ладана (эфирные масла, экстракты, смолы и т.д.). У них всех есть свой потенциал, чтобы побороться с раком.Текущие исследования неоднократно демонстрировали антимутагенные способности и апоптозу (запрограммированная смерть клеток). Эти результаты были достигнуты в ходе лабораторных испытаний. Специалистам еще предстоит выяснить, как лучше всего повторить эти результаты у тех людей, у кого активная форма рака. Исследователи обнаружили, что босвеллиевые кислоты взаимодействуют с нормальным андрогенным рецептором.Однако, результаты исследований на клетках рака, например, предстательной железы, показали, что не обязательно, чтобы они распространялись на нераковых клетках. Сегодня босвеллиевые кислоты в процессе применения лечения цитотоксических яичников, а именно их раковых клеток, становятся основой нового противоопухолевого лечения рака яичников наряду с традиционной химиотерапией. Однако, еще актуальны серьезные споры на предмет того, что ладан как масло действительно содержит босвеллиевые кислоты.Применение эфирного масла, содержащего ладан, демонстрирует аналогичное воздействие на мочевой пузырь, молочную железу, толстую кишку, кожу, желудок, поджелудочную железу, головной мозг. Эфирное масло активно используется с большим успехом в целях лечения проблем, связанных с пищеварением, иммунной системой, заболеваниями полости рта, проблем с дыханием и стрессом, тревожностью.Клинические испытания с применением ладана в составе эфирного масла проводились еще в 2011 году. В них принимали участие 44 респондента с диагнозом отек мозга. В результате у 60% пациентов опухоль сократилась на 75% или более. Также специалистам удалось доказать, что ладан показано назначать в случае водянки головного мозга. Его применение позволяет избегать применения стероидной терапии.Лаванда широколистаяАнтиоксиданты – одна из тех тем, которая особо интересует современное общество. Это связано с тем, что они представляют собой важнейшие вещества, столь необходимые для борьбы со свободными радикалами. Свободные радикалы созданы из токсинов, загрязнителей, химических веществ. Кстати, стресс – тоже виновник целого каскада клеточных повреждений, иммунного торможения, и является безграничным риском для здоровья, включая не только хронические заболевания, но и рак.Организм сам создает антиоксиданты в виде ферментов глутатионпероксидазы (ГШ-px), супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы. Но мы сами подвергаем наш организм натиску свободных радикалов, особенно в том случае, если придерживаемся малоподвижного образа жизни. Такие полезные вещества содержат в себе лаванда широколистная. По сути, она является супер-целителем. Кстати, так говорят и об эфирных маслах, содержащих не только лаванду, но и гвоздику.Интересны выводы китайских исследователей о лавандовом эфирном масле. Они уверяют, что оно активируют все три основных уровня антиоксидантных ферментов у мышей на протяжении первых дней лечения. Аналогично мнение и у румынских исследователей. Они обратили внимание на тот момент, что вдыхая лаванду в течение часа каждый день, в организме человека изменяется окислительный стресс в мозге.Согласно данным разных исследований, антиоксидантные и антиапоптотические свойства эфирного масла лаванды обладают мощным нейропротекторным действием против скополамин-индуцированного окислительного стресса в мозге. Исследования проводились на крысах и доказали, что если не применять эфирное масло лаванды, то не избежать осложнений онкозаболевания.Сорго лимонноеНа сегодняшний день результаты семи исследований засвидетельствовали о потенциальной связи сорго лимонного с онкологическим заболеванием. Несколько лет тому назад учеными было опубликовано одно исследование, в котором представлено воздействие эфирного масла сорго лимонного. В его составе числились самые разные травные компоненты, в том числе сорго лимонное, лемонграс индийский согнутый и другие. В ходе анализа содержания пробирки на цитотоксичность лемонграсса индийского согнутого было доказано, что он актуален для 12 человеческих раковых клеточных линий.Результаты оказались очень перспективными. Они доказали тот факт, что эфирное масло с содержанием сорго лимонного обладает перспективной противоопухолевой активностью, вызывая в опухоли потерю жизнеспособности клеток путем активации процесса апоптоза. Этот результат удалось определить с помощью электронной микроскопии. Исследователи обнаружили различные механизмы, свидетельствующие о том, как эфирные масла с содержанием сорго лимонного способны преодолеть последствия ряда онкологических заболеваний.Мирра (ароматическая смола)Применение мирры как эфирного масла в исцелении рака – одна из наиболее популярных тем в современной медицинской отрасли. По этому поводу существует очень много основательных исследований. Их результаты показали, что mcf-7 и ГС-1 клеточные линии обладают повышенной чувствительностью к мирру и ладану. Речь идет о противоопухолевом эффекте мирры, который более ярко выражен по сравнению с другими существенными синергетическими эффектами, и кроме того обладает противоинфекционными свойствами.Кстати, обе ароматические смолы, мирра и ладан, назначают одновременно в традиционной китайской медицине. Они используются в том случае, когда необходимо лечить застой крови и воспалительные заболевания разного рода, снять отеки или уменьшить боль. Как выявили предыдущие исследования, синергизм в отношении рака препятствует распространению вредных бактериальных инфекций типа криптококка и синегнойной палочки.МятаБиомедицинские исследования, проведенные в 2014 году, свидетельствуют о том, что перечная мята – одно из наиболее эффективных средств в оказании помощи онкологическим больным. Ее применение активно сочетается с традиционными методами лечения. Успешное применение эфирного масла перечной мяты свидетельствует о том, насколько оно драгоценно для борьбы с негативными и раздражающими побочными эффектами онкозаболевания.Его применение – один из альтернативных методов лечения онкологии. Так, ароматерапия мятой уменьшает страдания пациентов, больных на рак. Она также эффективна в случае депрессии и для снижения тревожности у онкологических больных в ходе химиотерапии, когда имеют место тошнота и рвота, или рвотный рефлекс. Мята предотвращает мукозит слизистой оболочки ротовой полости онкологических больных, подвергшихся лучевой терапии. Она активно используется в приготовлении жидкости для полоскания рта.