Специалисты призывают не делать сенсацию из новой вакцины против ВИЧ

Российские эксперты призывают не торопиться связывать слишком много надежд с новой вакциной против ВИЧ, до того как будут получены реальные факты, подтверждающие ее эффективность в клинической практике.На днях компания Inovio Pharmaceuticals объявила об успешном окончании клинических исследований суперэффективной вакцины против ВИЧ-инфекции PENNVAX-GP. Предполагается, что она сможет использоваться не только для лечения носителей ВИЧ, но и для профилактики инфицирования у здоровых людей.Российские эксперты пока осторожны в оценках. «В эксперименте на добровольцах получены предварительные данные, что она вызывает иммунный ответ. Но иммунный ответ мы получаем на любой антиген, который вводится в организм. И у больных ВИЧ-инфекцией тоже очень хороший иммунный ответ, но при этом у них развивается СПИД. Будет ли вакцина вызывать защитный ответ, могут показать только полевые испытания на большой группе пациентов. Нужно сравнивать число зараженных в опытной и в контрольной группах», - рассказал порталу Medvestnik.ru руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.По его словам, по-видимому, для получения статистически достоверных результатов понадобится минимум три года. И предсказать, какими они окажутся, пока трудно. «Никакой информационной бомбы нет. Пока нет большого опыта практического применения, пока мы не увидим, что это работает на протяжении нескольких лет, ничего хорошего, мы, к сожалению, сказать не можем. Все сенсации, которые были ранее на эту тему, ничем не закончились. Тогда как ВИЧ был, есть и остается», - заявил порталу Medvestnik.ru заведующий кафедрой фармакологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова и лабораторией экспериментальной и клинической фармакологии ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, вице-президент Российского научного общества иммунологов, профессор Иван Козлов.В исследовании Inovio участвуют пять тысяч американцев. Оно будет продолжаться до 2020 года. При этом специалисты не исключают, что за это время могут появиться аналогичные варианты вакцины с сопоставимым уровнем эффективности. «Уже проходит более продвинутые стадии испытаний в Южной Африке еще одна вакцина, которая ранее уже показала 30% уровень защиты, но его сочли недостаточным. Сейчас это исследование в несколько модифицированном варианте повторяют», - сообщил Вадим Покровский.Впрочем, есть и менее скептические мнения. «У нас же нет оснований не верить компании, не верить отчетам, прогнозам. По крайней мере то, что заявляется, соответствует тому, чего мы давно ждали. Другое дело, что должны быть проведены исследования, которые займут время», - считает руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус.Он также выразил уверенность, что скоро у продукта Inovio появятся реальные конкуренты. И даже не исключил, что собственные эффективные аналоги вакцины могут появиться в России при условии, что государство будет заинтересовано в финансировании подобных разработок. «Речь идет о ДНК-вакцине, которая разрабатывается в том числе в нашей стране. Дала бы она такой результат или нет, мы этого не знаем просто потому, что пока не довели ее до такого уровня испытаний из-за отсутствия финансирования. В государственной стратегии по противодействию ВИЧ про вакцину, например, ничего нет», - уточнил эксперт.