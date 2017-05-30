3 недорогих натуральных средства для нормализации кислотности желудка

Кислотность желудка является основной характеристикой содержания уровня кислоты в желудочном соке. Желудочный сок, содержащий соляную кислоту — неотъемлемый элемент пищеварения. Иногда может происходить изменение концентрации соляной кислоты. Чаще всего это бывает вызвано наличием инфекции либо нарушением правильной работы желудка. В подобном случае речь идет о повышенном уровне кислотности. Снизить уровень кислотности желудочного сока помогут натуральные средства.Рецепт 1При гастрите с повышенной секреторной функцией можно принимать сбор, состоящий из 4 частей листьев подорожника, 4 частей травы зверобоя, 4 частей травы сушеницы болотной, 2 частей травы золототысячника, 2 частей травы горца птичьего, 11/2 частей травы тысячелистника, 1 части травы мяты перечной, 1 части плодов тмина и 1 части корневища аира. Этот отвар следует принимать по 1/2 стакана 4 раза в день через час после принятия пищи.Рецепт 2Эффективен отвар семян подорожника блошного, приготовленный из расчета 20 граммов семян на 200 граммов воды. Принимать его следует 3 раза в день по 2 столовых ложки.Рецепт 3При остром гастрите рекомендуется настой цветков ромашки аптечной, листьев подорожника большого, травы крапивы и зверобоя, взятых по 30 граммов. Лекарственную смесь залить 1 литром кипятка, настаивать 2 часа при закрытой крышке в теплом месте, процедить и принимать по 4–5 стаканов в день. Курс лечения – 10 дней.