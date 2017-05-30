Лекарство против сонной болезни избавляет от симптомов аутизма

Одна доза препарата сурамина, используемого для лечения сонной болезни, уменьшает выраженность симптомов расстройств аутистического спектра (РАС) у детей. Это показало исследование, проведенное в Калифорнийском университете. У 4 мальчиков, получавших сурамин, отмечались заметные улучшения.В частности, ученые зафиксировали позитивные изменения в сферах социальных связей, игры, речи и языка, внимания, повторяющегося поведения и навыков борьбы со стрессом. У 14-летнего мальчика, который в 12 лет не говорил полными предложениями, улучшились языковые навыки и стало меньше трудностей в социальном взаимодействии.По мнению исследователей, аутизм возникает вследствие метаболической дисфункции, или нарушения связи между мозгом, кишечником и иммунной системой. Это вызывает аномальный клеточный ответ на опасность, при котором постоянно вырабатывается аденозинтрифосфат (АТФ). Сурамин подавляет сигнальную функцию АТФ. Специалисты отмечают, что положительный эффект был временным. Они исчезал через несколько недель (после выведения лекарства из организма).