Уверенность - ключ к успеху при работе в команде

Люди следуют за человеком, который говорит уверенно, даже если он сам не знает, верно ли то, что он говорит. Уверенность "заразна", то есть, другие члены команды тоже становятся уверены в себе. К такому выводу специалисты пришли в ходе шести экспериментов. В них приняли участие 202 человека из Ирана и Великобритании.Добровольцам показывали два экрана, на одном из которых появлялась мишень. Участники работали в парах. Сначала каждый из них самостоятельно решал, на каком из экранов была мишень, и указывал, насколько он в этом уверен. Потом специалисты объявляли решения. Мнение человека, который был увереннее, считалось групповым.Исследователи обнаружили, что люди подстраивались по уровню уверенности друг под друга. В некоторых группах уровень уверенности оказался низким, а в других - высоким. То есть, люди, которые ошибались, могли стать слишком уверенными в себе, а добровольцы, которые были правы, наоборот, рисковали утратить уверенность в себе. Если же мнение людей в паре совпадало, "заражение" уверенностью способствовало повышению их продуктивности.