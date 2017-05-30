Уверенность - ключ к успеху при работе в команде

http://www.meddaily.ru - Добавил mechone в категорию Работа

Люди следуют за человеком, который говорит уверенно, даже если он сам не знает, верно ли то, что он говорит. Уверенность "заразна", то есть, другие члены команды тоже становятся уверены в себе. К такому выводу специалисты пришли в ходе шести экспериментов. В них приняли участие 202 человека из Ирана и Великобритании.

Добровольцам показывали два экрана, на одном из которых появлялась мишень. Участники работали в парах. Сначала каждый из них самостоятельно решал, на каком из экранов была мишень, и указывал, насколько он в этом уверен. Потом специалисты объявляли решения. Мнение человека, который был увереннее, считалось групповым.

Исследователи обнаружили, что люди подстраивались по уровню уверенности друг под друга. В некоторых группах уровень уверенности оказался низким, а в других - высоким. То есть, люди, которые ошибались, могли стать слишком уверенными в себе, а добровольцы, которые были правы, наоборот, рисковали утратить уверенность в себе. Если же мнение людей в паре совпадало, "заражение" уверенностью способствовало повышению их продуктивности.
СМИ2
LentaInform
Listis
Gnezdo

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь