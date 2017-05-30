Как теломеры отражают процесс старения

Тот факт, что теломеры сохраняются в клетках живых организмов на протяжении всего эволюционного дерева у большинства эукариот, позвоночных, растений и даже одноклеточных организмов, таких как дрожжи, указывает на их критическую значимость.И чем больше о них узнают исследователи, тем больше они осознают значение теломер. Так, относительно недавно стал известен еще один факт: помимо того что они предотвращают фатальное слияние хромосом в ядре клетки, теломеры необходимы живым организмам для предотвращения потери генетической информации, риск которой повышается при каждом делении клетки.Когда клетка делится, в ядре «включается» механизм репликации ДНК, в ходе которого любой генетический материал, хранящийся в кодонах ДНК на конце хромосом, теряется – а это значительная часть информации. Теломеры предотвращают эти потери: они состоят из последовательностей, которые замещают нуклеотиды, потерянные в ходе деления клетки.Следовательно, укорочение ДНК при каждом делении клетки не имеет уже такого существенного значения, по крайней мере, до тех пор, пока не будет достигнут определенный предел. Однако по мере «взросления» клетки теломеры становятся слишком короткими – и тогда уже наблюдаются проблемы, связанные со старением, в частности снижение скорости регенерации тканей.