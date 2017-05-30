Уменьшение порций или микробиом: что поможет похудеть?

Обходной желудочный анастомоз – один из самых успешных методов терапии при морбидном ожирении. Польза процедуры, как показывают исследования, состоит не только в ограничении употребления пищи. Кроме этого, после операции также изменяется экосистема желудочно-кишечного тракта – появляется большое количество новых видов бактерий. Доказано, что чем меньше разнообразие микроорганизмов в организме человека, тем сложнее ему потерять вес, и наоборот.Еще в 2008 году исследователи из Университета Аризоны (Arizona State University) обнаружили, что после прохождения процедуры обходного анастомоза желудка количество бактерий в пищеварительной системе пациента существенно увеличивается, и, возможно, именно эти бактерии в основном отвечают за быструю потерю веса. Однако выборка больных, с которыми работали ученые, была слишком мала (все три группы по три человека), поэтому они повторили исследование, включив в него большее количество людей, части из которых делали обходной анастомоз желудка по Ру (24 человека), а другой части – лапароскопическое бандажирование желудка (14 человек). Также в работе участвовали 15 пациентов с ожирением, еще не побывавших на операционном столе и 10 здоровых людей в качестве контрольной группы.У всех участников взяли образцы микробного генома, а также проанализировали продукты их выделения. Ранее сделанные выводы подтвердились – разнообразие бактерий у пациентов после обходного анастомоза желудка значительно отличалось от микробиома больных ожирением, кроме того, сами микробы были разными. Сразу после операции видов микроорганизмов становилось существенно больше. По словам Розы Краймальник Браун (Rosa Krajmalnik Brown), одной из членов научной группы, разнообразие – это хорошо, так как оно подразумевает функциональную избыточность. Исследователи также обнаружили, что различные хирургические вмешательства провоцировали различные изменения микробиома.Этого следовало ожидать, говорят специалисты. Обходной анастомоз желудка по Ру – это сложнейшая операция, в результате которой как в желудке, так и в кишечнике меняется кислотность, содержание питательных веществ, уровень кислорода. Некоторые виды бактерий при этом погибают, а другие, наоборот, размножаются. Бандажирование желудка хоть и влияет на микробиом, но не так сильно, как обходной анастомоз. Однако, возможно, рисков, связанных с анастомозом, можно избежать, если на самом деле пациенты худеют из-за изменения микробиома, а вовсе не из-за самой операции.В 2013 году небольшое исследование на больных ожирением мышах показало, что пересадка микробов может помочь справиться с ожирением. Животные, в пищеварительном тракте которых размножились новые бактерии, потеряли примерно 29% веса и удерживали свой новый вес. Пока на людях такое исследование не проводилось, однако в будущем, может быть, ученые найдут способ с помощью пробиотиков или специальных диет изменять состав микробиома пациентов таким образом, чтобы это провоцировало потерю веса.