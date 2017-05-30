ФМБА предлагает заменить мельдоний сочетанием L-карнитина с другими препаратами

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) предлагает заменить мельдоний – причину многих допинговых скандалов с российскими спортсменами – на разрешенный к применению у спортсменов L-карнитин в комбинации с другими препаратами.L-карнитин похож по химической структуре на мельдоний. Его комбинация с антиоксидантами, адаптогенами и другими препаратами обладает сходным с мельдонием действием — обеспечивает клетки сердца набором питательных веществ за счет вовлечения в энергообмен жирных кислот. Это защищает сердце от перенапряжения и повреждения, отмечает руководитель ФМБА Владимир Уйба.ФМБА России также провело совместные с WADA исследования по вопросу полного выведения мельдония из организма. 32 участника исследований в течение месяца принимали этот препарат. После прекращения приема испытуемым проводили проверку содержания препарата в моче и крови. У шести испытуемых мельдоний обнаружился даже через девять месяцев после прекращения приема, а у остальных были подъемы содержания препарата в моче после тестовых нагрузок через три, четыре, пять месяцев, сообщил Уйба. По его словам, мельдоний накапливается в жировом депо за счет прочных связей с белками плазмы крови, а в результате физических нагрузок выбрасывается в кровь. Кроме того, в почках препарат вновь возвращается из первичной мочи в плазму крови и может снова депонироваться в тканях, поэтому после физических нагрузок снова может оказаться в моче в непрогнозируемом количестве, отметил глава ФМБА.В итоге WADA сняло претензии в преднамеренном приеме мельдония со спортсменов, у которых его находили в первые месяцы после запрета. Мельдоний потерял актуальность для спортивной медицины, сказал Уйба «Известиям».Однако чемпион России-2012 по конькобежному спорту Сергей Лисин, отбывший двухлетнюю дисквалификацию из-за обвинений в допинге, сомневается в полноценности такой замены мельдония. L-карнитин в спортивной медицине занял прочное место на уровне витаминов, не выше, отмечает спортсмен.