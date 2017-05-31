Морковь оказалась мощным антираковым средством

Новое полезное свойство известного всем корнеплода смогли наблюдать ученые из Университета Аризоны в Тусоне, США. Они обнаружили, что морковь и морковный сок способны оказывать на организм влияние настоящего антиракового средства.Пригласив для участия в исследовании женщин, больных раком груди, американские ученые установили в итоге, что регулярное употребление морковного сока способно снизить риск заболевания раком, а также уменьшает интенсивность уже имеющихся раковых образований.Проверка показателей работы организма показала, что в крови участниц выросло содержание каротиноидов, чье действие на процесс деления раковых клеток оказалось весьма ощутимым. «Именно каротиноиды, содержащиеся в этом овоще, определяют значительную часть его полезных свойств», - пояснили авторы эксперимента.Данные вещества представляют собой жирорастворимые растительные пигменты, синтезируемые растениями, водорослями, грибами. Морковь отличается высоким содержанием каротиноидов, достаточно хорошо усвояемых человеческим организмом.Авторы исследования полагают, что регулярное потребление стакана морковного сока позволяет значительно снизить вероятность возникновения рака груди, толстого кишечника, мочевого пузыря, предстательной железы. Кроме того, этот сок укрепляет иммунитет, зрение, а также служит основой для выработки организмом витамина А.Отметим, что во время исследования женщины ежедневно выпивали по стакану фреша из моркови на протяжении трех недель.