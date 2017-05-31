Исследователи назвали опасные для женщин продукты

Исследователи из Гарвардского университета обнаружили любопытную связь между рационом питания и психическим здоровьем у женщин. Они установили, что любовь к некоторым продуктам делает представительниц прекрасного пола более склонными к депрессивным состояниям.Ученые из Гарварда утверждают: увлеченность пищей с высоким содержанием быстроусвояемых углеводов сказывается не только на физической форме женщин, но и на их настроении. «Чем чаще женщина питается полуфабрикатами, макаронами и хлебобулочными изделиями, тем выше ее склонность к депрессивным состояниям», - заявили они, в частности.Исследователи на протяжении 10 лет наблюдали и анализировали рацион питания нескольких сотен добровольных участниц проекта. Они убедились в том, что женщины, в рационе питания которых присутствовали рыба, фрукты и овощи, кисломолочная продукция, орехи и оливковое масло, имели гораздо более позитивные показатели своего психического состояния. Те, кто часто ел блюда из теста и мяса, а также постоянно употреблял готовые снэки в виде чипсов и сухариков, в разы чаще страдали депрессиями.Еще раньше представители науки высказывались о том, что женщины сильнее подвержены развитию депрессивных состояний в силу лабильности гормональной системы. Ненатуральные компоненты, содержащиеся в вышеперечисленных продуктах, еще больше ослабляют нервную систему у женщин, предостерегли врачи.