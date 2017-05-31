Ученые развеяли мифы о пользе горячей воды и антибактериального мыла
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Ученые Ратгерского университета (США) провели опыты с 20 добровольцами, которым наносили на руки штаммы кишечной палочки. Опыты показали, что для тщательного смывания бактерий с рук ключевую роль играет время намыливания.
Для хорошего результата нужно не менее 10 секунд, отмечают исследователи. При этом температура воды и тип мыла существенно не влияют на результат: обычное мыло ничуть не хуже антибактериального, равно как прохладная вода не менее эффективна, чем теплая.
LentaInform
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