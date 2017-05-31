Ученые развеяли мифы о пользе горячей воды и антибактериального мыла

Американские ученые провели исследование, которое показало, что температура воды при мытье рук не играет существенной роли. Кроме того, для удаления бактерий вполне достаточно обычного мыла.Ученые Ратгерского университета (США) провели опыты с 20 добровольцами, которым наносили на руки штаммы кишечной палочки. Опыты показали, что для тщательного смывания бактерий с рук ключевую роль играет время намыливания.Для хорошего результата нужно не менее 10 секунд, отмечают исследователи. При этом температура воды и тип мыла существенно не влияют на результат: обычное мыло ничуть не хуже антибактериального, равно как прохладная вода не менее эффективна, чем теплая.