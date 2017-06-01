Кокосовое масло для густых волос и нежной кожи

Кокосовое масло используется в пищевой промышленности, в косметологии его применение ограничивалось небольшим процентным соотношением в сравнении с другими действующими веществами. Чаще всего это был только лишь рекламный ход, но в связи с широкой популярностью органической косметики чистое кокосовое масло стало пользоваться повышенным спросом. Сфера применения масла достаточно широкая – его можно употреблять вовнутрь, использовать в качестве массажного или добавлять в ванну, но наиболее эффективны втирания данного продукта в кожу головы и тела, а также волосы.Кокосовое масло отличается высоким содержанием таких полиненасыщенных жирных кислот, как олеиновая, линолевая, лауриновая и миристиновая. Именно эти кислоты способствуют легкому проникновению в структуру кожи и волос других активных компонентов, хорошо удерживают влагу, а также имеет определенные солнцезащитные свойства.Проще говоря, для того, чтобы кожа сияла и была хорошо увлажнена, а волосы долгое время оставались мягкими и блестящими, необходимо ввести в перечень привычных гигиенических процедур втирание масла кокоса.Но не стоит сразу же натираться им с головы до пят. Прежде, необходимо разобраться какие типы кокосового масла существуют и как лучше их использовать.Различают рафинированное и нерафинированное кокосовое масло. Первое получают путем горячего прессования мякоти кокоса, а более полезное нерафинированное масло изготавливается в процессе холодного отжима. В нем сохранены все полезные свойства кокосового масла, но и цена на него значительно выше.Однако в этом случае принцип «чем дороже, тем лучше» не работает. Дело в том, что нерафинированное масло довольно тяжелое по структуре, хуже впитывается в кожу и может оставлять жирную пленку. Именно поэтому такое масло рекомендуется для втирания в волосы по всей длине, за исключением корней.Что касается ухода за телом, здесь приемлемо использование рафинированного масла. Этот полностью натуральный косметический продукт может заменить использование крема, лосьона, масок, бальзамов и увлажняющего молочка.Особенно заметен результат после принятия душа – втирание масла во влажную кожу позволяет сохранить влагу, не теряя при этом его питательных свойств.Единственная трудность при использовании кокосового масла – это его приобретение. Оно не продается в супермаркетах или на рынке, с трудом, но возможно найти этот продукт в магазинах органической пищи и косметики, но цена там будет намного выше рыночной стоимости.Наиболее оптимальный по цене и качеству способ – заказ через интернет. Причем вероятность купить подделку значительно возрастает, если покупка совершается на международных торговых площадках у продавцов с низким рейтингом.При открытии посылки не стоит паниковать, если обнаружится, что субстанция, отдаленно похожая на маргарин плотно засела в бутылке с высоким горлышком. При комнатной температуре масло кокоса схоже по консистенции со сливочным. Для использования масла, его нагревают на водяной бане или разогревают в руках.