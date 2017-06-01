Что нельзя есть на голодный желудок
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Но существуют продукты, которые при всей своей кажущейся полезности, на самом деле не являются таковыми для вашего пустого желудка.Их ни в коем случае нельзя есть на голодный желудок.
Давайте ознакомимся с перечнем, который поможет вам начать день с пользой для своего здоровья.
Вредные и полезные продукты на завтрак
Нет: Богатые сахаром фруктовые соки
Фруктовые соки – это склады сахара. Даже при незначительном употреблении сока натощак приводит к резкому скачку сахара в крови. В итоге, помимо вреда здоровью, фруктовые соки на голодный желудок одаривают человека чувством неудовлетворенности, делают его энергетически уязвимым и постоянно тянут ко сну в течение дня.
Да: Овсяные хлопья
Овсянка мягко обволакивает стенки желудка, создавая защитный барьер. Он нейтрализует вредное воздействие соляной кислоты. Овсянка также содержит растворимое волокно, которое снижает уровень холестерина, улучшает пищеварение и помогает всасыванию жизненно важных минералов, белков и углеводов.
После порции овсяных хлопьев вы будете чувствовать себя сытым гораздо дольше, чем после съеденного йогурта.
Нет: Помидоры
Если вы страдаете от кислотного рефлюкса или от более серьёзных проблем с желудком, типа язвы, то вам нужно свести к минимуму, а лучше полностью исключить из своего меню первого приёма пищи помидоры.
Помидоры отлично вписываются во всеми любимый омлет, а еще многие любят их просто жаренными на сковороде или на гриле, однако, мало кто знает, что в них содержится довольно много дубильной кислоты, которая повышает кислотность желудка и ухудшает симптомы рефлюкса.
Да: Яйца
Яйца – это очень полезная вещь на завтрак, при этом не важно, в каком виде вы их едите. Приготовьте их любым известным вам способом (жарьте в последнюю очередь) и знайте, что яйца с утра помогают значительно сократить потребление калорий в течение всего дня.
Да: Черника
Черника – это одна из самых полезных ягод из всех. Вот лишь несколько ее достоинств: она низкокалорийная, улучшает память и обмен веществ, стабилизирует кровяное давление и улучшает кровообращение. Все перечисленные плюсы усиливают своё действие, если употреблять чернику на завтрак. Вы можете добавить чернику к овсянке, в салат или съесть как самостоятельное блюдо.
Плохие и хорошие продукты натощак
Да: Арбуз
Арбуз – отличный вариант для тех, кто жаждет полакомиться фруктами с самого утра. Он насыщает организм жидкостью при употреблении на пустой желудок, а еще в арбузе в большом количестве содержится ликопин, полезное вещество для работы наших глаз и сердца.
Нет: Кофе и чай
Для подавляющего большинства людей чашка чая или кофе по утрам – это неизменный ритуал. Однако, чтобы эта чашка не принесла беды, убедитесь, что утреннюю порцию кофеина вы употребляете с чем-то ещё.
Все потому, что чай натощак может спровоцировать появление тошноты и дискомфорта в желудке. Кофе же на голодный желудок повышает его кислотность и ухудшает симптомы рефлюкса и гастрита.
Да: Орехи
Орехи, как правило, не считаются едой для завтрака, но, тем не менее, они насыщенны здоровыми жирами и являются кладезью белка. При употреблении их на завтрак, они улучшат ваше пищеварение, нормализуют уровень рН, уменьшат риск возникновения язв и избыточной кислоты в желудке.
Нет: Цитрусовые
Этот запрет относится не ко всем цитрусовым, но в первую очередь нужно избегать грейпфрутов и апельсинов, потому что они могут раздражать уже воспалённую нижнюю часть пищевода. Поэтому употребление натощак этих фруктов лучше сильно ограничить, а лучше исключить полностью.
Да: Папайя
В этом фрукте содержится мощный фермент под названием папаин, который, как полагается, помогает пищеварению и снижает риск развития рака толстой кишки, очищая пищеварительный тракт от свободных радикалов. Папайя также богата клетчаткой, витамином Е и С, что очень важно для здорового пищеварения.
Нет: Тесто и вся выпечка
Подумайте дважды, если вам вдруг захочется континентального завтрака. Круассаны, булочки и пирожки могут казаться заманчивым началом дня, но в них содержатся дрожжи, микроорганизмы, которые раздражают стенки желудка и могут спровоцировать метеоризм.
Да: Гречневая каша
Выбирайте гречку, так как она мягко стимулирует пищеварение. Это прекрасный источник белка, железа и витаминов. Гречка очень податливая, адаптируется к любому блюду, поэтому с лёгкостью добавляйте её в коктейли, тесто для блинов и вафель, или же делайте из нее полезные батончики, которыми можно позавтракать на ходу.
Да: Проросшая пшеница
Две столовые ложки проросшей пшеницы обеспечат вас 15 процентами от рекомендуемой дозы витамина Е и 10 процентами дозы фолиевой кислоты. Проросшая пшеница плавно настроит вашу пищеварительную систему на качественную работу.
Нет: Газированные напитки
Потребление газированных напитков – это одна из ведущих причин ожирения, но даже без сахара напитки с газами не рекомендуется употреблять, особенно натощак, потому что они могут повредить слизистые оболочки желудка и уменьшить его кровоснабжение. А это, в свою очередь, усложнит переваривание пищи и вызовет запор.
Да: Цельнозерновой хлеб
В цельных зёрнах содержатся сложные углеводы, которые являются обязательной частью здорового питания. Лучшее время, для того, чтобы съесть этот продукт, — утро. Затем в течение дня вы сможете сжечь эти углеводы. Цельнозерновые хлебцы или вафли – ваш лучший выбор.
Да: Кукурузная каша
Каша из кукурузной муки удаляет из вашего организма токсины и тяжёлые металлы. Она нормализуется микрофлору кишечника, позволяя человеку чувствовать себя сытым в течение длительного периода времени.
Итак, обеспечение нормального здорового уровня кислоты в желудке, защита его и получение правильных питательных веществ на завтрак сильно влияют на остальную часть дня, а также на наше здоровье в долговременной перспективе. Создавать своё здоровье можно легко, зная, какие продукты защищают желудок, а какие наносят ему непоправимый урон.
СМИ2
LentaInform
Gnezdo
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