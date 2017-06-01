Что нельзя есть на голодный желудок

Нарушение всех правил правильного питания – это то, что делает большинство людей каждое утро, однако, многие из них полагают, что они прекрасно знают, что такое полезный завтрак.Но существуют продукты, которые при всей своей кажущейся полезности, на самом деле не являются таковыми для вашего пустого желудка.Их ни в коем случае нельзя есть на голодный желудок.Давайте ознакомимся с перечнем, который поможет вам начать день с пользой для своего здоровья.Вредные и полезные продукты на завтракНет: Богатые сахаром фруктовые сокиФруктовые соки – это склады сахара. Даже при незначительном употреблении сока натощак приводит к резкому скачку сахара в крови. В итоге, помимо вреда здоровью, фруктовые соки на голодный желудок одаривают человека чувством неудовлетворенности, делают его энергетически уязвимым и постоянно тянут ко сну в течение дня.Да: Овсяные хлопьяОвсянка мягко обволакивает стенки желудка, создавая защитный барьер. Он нейтрализует вредное воздействие соляной кислоты. Овсянка также содержит растворимое волокно, которое снижает уровень холестерина, улучшает пищеварение и помогает всасыванию жизненно важных минералов, белков и углеводов.После порции овсяных хлопьев вы будете чувствовать себя сытым гораздо дольше, чем после съеденного йогурта.Нет: ПомидорыЕсли вы страдаете от кислотного рефлюкса или от более серьёзных проблем с желудком, типа язвы, то вам нужно свести к минимуму, а лучше полностью исключить из своего меню первого приёма пищи помидоры.Помидоры отлично вписываются во всеми любимый омлет, а еще многие любят их просто жаренными на сковороде или на гриле, однако, мало кто знает, что в них содержится довольно много дубильной кислоты, которая повышает кислотность желудка и ухудшает симптомы рефлюкса.Да: ЯйцаЯйца – это очень полезная вещь на завтрак, при этом не важно, в каком виде вы их едите. Приготовьте их любым известным вам способом (жарьте в последнюю очередь) и знайте, что яйца с утра помогают значительно сократить потребление калорий в течение всего дня.Да: ЧерникаЧерника – это одна из самых полезных ягод из всех. Вот лишь несколько ее достоинств: она низкокалорийная, улучшает память и обмен веществ, стабилизирует кровяное давление и улучшает кровообращение. Все перечисленные плюсы усиливают своё действие, если употреблять чернику на завтрак. Вы можете добавить чернику к овсянке, в салат или съесть как самостоятельное блюдо.Плохие и хорошие продукты натощакДа: АрбузАрбуз – отличный вариант для тех, кто жаждет полакомиться фруктами с самого утра. Он насыщает организм жидкостью при употреблении на пустой желудок, а еще в арбузе в большом количестве содержится ликопин, полезное вещество для работы наших глаз и сердца.Нет: Кофе и чайДля подавляющего большинства людей чашка чая или кофе по утрам – это неизменный ритуал. Однако, чтобы эта чашка не принесла беды, убедитесь, что утреннюю порцию кофеина вы употребляете с чем-то ещё.Все потому, что чай натощак может спровоцировать появление тошноты и дискомфорта в желудке. Кофе же на голодный желудок повышает его кислотность и ухудшает симптомы рефлюкса и гастрита.Да: ОрехиОрехи, как правило, не считаются едой для завтрака, но, тем не менее, они насыщенны здоровыми жирами и являются кладезью белка. При употреблении их на завтрак, они улучшат ваше пищеварение, нормализуют уровень рН, уменьшат риск возникновения язв и избыточной кислоты в желудке.Нет: ЦитрусовыеЭтот запрет относится не ко всем цитрусовым, но в первую очередь нужно избегать грейпфрутов и апельсинов, потому что они могут раздражать уже воспалённую нижнюю часть пищевода. Поэтому употребление натощак этих фруктов лучше сильно ограничить, а лучше исключить полностью.Да: ПапайяВ этом фрукте содержится мощный фермент под названием папаин, который, как полагается, помогает пищеварению и снижает риск развития рака толстой кишки, очищая пищеварительный тракт от свободных радикалов. Папайя также богата клетчаткой, витамином Е и С, что очень важно для здорового пищеварения.Нет: Тесто и вся выпечкаПодумайте дважды, если вам вдруг захочется континентального завтрака. Круассаны, булочки и пирожки могут казаться заманчивым началом дня, но в них содержатся дрожжи, микроорганизмы, которые раздражают стенки желудка и могут спровоцировать метеоризм.Да: Гречневая кашаВыбирайте гречку, так как она мягко стимулирует пищеварение. Это прекрасный источник белка, железа и витаминов. Гречка очень податливая, адаптируется к любому блюду, поэтому с лёгкостью добавляйте её в коктейли, тесто для блинов и вафель, или же делайте из нее полезные батончики, которыми можно позавтракать на ходу.Да: Проросшая пшеницаДве столовые ложки проросшей пшеницы обеспечат вас 15 процентами от рекомендуемой дозы витамина Е и 10 процентами дозы фолиевой кислоты. Проросшая пшеница плавно настроит вашу пищеварительную систему на качественную работу.Нет: Газированные напиткиПотребление газированных напитков – это одна из ведущих причин ожирения, но даже без сахара напитки с газами не рекомендуется употреблять, особенно натощак, потому что они могут повредить слизистые оболочки желудка и уменьшить его кровоснабжение. А это, в свою очередь, усложнит переваривание пищи и вызовет запор.Да: Цельнозерновой хлебВ цельных зёрнах содержатся сложные углеводы, которые являются обязательной частью здорового питания. Лучшее время, для того, чтобы съесть этот продукт, — утро. Затем в течение дня вы сможете сжечь эти углеводы. Цельнозерновые хлебцы или вафли – ваш лучший выбор.Да: Кукурузная кашаКаша из кукурузной муки удаляет из вашего организма токсины и тяжёлые металлы. Она нормализуется микрофлору кишечника, позволяя человеку чувствовать себя сытым в течение длительного периода времени.Итак, обеспечение нормального здорового уровня кислоты в желудке, защита его и получение правильных питательных веществ на завтрак сильно влияют на остальную часть дня, а также на наше здоровье в долговременной перспективе. Создавать своё здоровье можно легко, зная, какие продукты защищают желудок, а какие наносят ему непоправимый урон.