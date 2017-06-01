Витамины для глаз: группа B
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Пополнить организм тиамином можно, если есть проростки пшеницы, мясо, ржаной хлеб, картофель и баклажаны, паприку и горчицу.
- Рибофлавин, он же В2.
Необходим для обмена веществ в роговой оболочке и хрусталике глаза. Дефицит приводит к плохому ночному и ухудшению сумеречного зрения. Первый признак того, что глазам не хватает рибофлавина, является — прожилки на склерах. То есть, глазное яблоко покрыто красной сеточкой.
Офтальмолог назначает этот витамин пациенту для излечения недугов зрительного нерва, сетчатки и катаракты. Пополнить организм рибофлавином можно, если есть мясо, яблоки, куриные яйца, дрожжи, печень, кисломолочные продукты, орехи.
- Пиридоксин, он же В6.
Он восстанавливает зрительную систему после сильных нагрузок, и его дефицит приводит к быстрому утомлению глазных мышц. Так же, при дефиците пиридоксина наблюдается подёргивание век! Пополнить организм этим витамином можно, если есть цельные злаки, желтки куриных яиц, капусту, рыбу и пить молоко.
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