Витамины для глаз: группа B

Витамин B1, он же тиамин, нужен глазам для нормального функционирования зрительной системы. Дефицит приводит к раздражительности, ухудшению самочувствия, утомляемости, постоянному стрессу.Пополнить организм тиамином можно, если есть проростки пшеницы, мясо, ржаной хлеб, картофель и баклажаны, паприку и горчицу.- Рибофлавин, он же В2.Необходим для обмена веществ в роговой оболочке и хрусталике глаза. Дефицит приводит к плохому ночному и ухудшению сумеречного зрения. Первый признак того, что глазам не хватает рибофлавина, является — прожилки на склерах. То есть, глазное яблоко покрыто красной сеточкой.Офтальмолог назначает этот витамин пациенту для излечения недугов зрительного нерва, сетчатки и катаракты. Пополнить организм рибофлавином можно, если есть мясо, яблоки, куриные яйца, дрожжи, печень, кисломолочные продукты, орехи.- Пиридоксин, он же В6.Он восстанавливает зрительную систему после сильных нагрузок, и его дефицит приводит к быстрому утомлению глазных мышц. Так же, при дефиците пиридоксина наблюдается подёргивание век! Пополнить организм этим витамином можно, если есть цельные злаки, желтки куриных яиц, капусту, рыбу и пить молоко.