Мужчины страдают аллергией чаще, чем женщины

Результаты огромного исследования, в котором участвовали более 14 миллионов человек, опровергают представления о том, что женщины более подвержены аллергии, чем мужчины. Согласно новым данным, мужчины более чувствительны к 11 самым распространённым аллергенам. Авторы исследования также предполагают, что, для диагностики аллергии у мужчин, нужно использовать другие шкалы при оценке анализа крови.С помощью определения количества специфического иммуноглобулина Е (IgE) можно выяснить, чувствителен ли человек к тому или иному аллергену, в частности, к амброзии, плесневым грибам, клещам, шерсти собак, эпидермису кошек, и к пяти пищевым аллергенам (яичный белок, молоко, арахис, соя, пшеница). Когда аллерген попадает в организм, в нём вырабатывается IgE. Если IgE слишком много, это означает, что человек страдает аллергией. Этот анализ крови используется для диагностики аллергии, наряду с оценкой симптомов, медицинской историей и другими факторами.По данным нового исследования, проведённого лабораторией Quest Diagnostics, которая выпускает тесты для определения уровня IgE, у взрослых мужчин аллергия встречалась примерно на 10% чаще, чем у женщин. Эти данным вступают в противоречие с результатами проведённого ранее метаанализа, показавшего, что среди взрослых людей, страдающих аллергией, 65% - это женщины.«Согласно новым данным, аллергия у мужчин встречается не реже, чем у женщин. При этом мужчинам реже ставят правильный диагноз. Нужны дополнительные исследования, чтобы определить, связана ли подверженность аллергии с полом», - говорит Stanley J. Naides, медицинский директор Quest Diagnostics.Людям, страдающим аллергией, крайне часто выставляется неправильный диагноз.«Врачи и пациенты должны проявлять осторожность в диагностике и самодиагностике, если речь заходит об аллергии. Люди могут считать насморк и кашель проявлением аллергии, хотя на самом деле человек может страдать совсем другим заболеванием. Тщательная оценка поможет поставить правильный диагноз и разрешить проблемы, которые поддаются лечению», - говорит Harvey W. Kaufman, один из авторов исследования.