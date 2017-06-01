Спортивные энергетики наносят вред зубной эмали

Ежедневное употребление спортивных энергетических напитков не только обеспечивает организм энергией, но и подвергает здоровье ваших зубов опасности, сообщили стоматологи из университета Нью-Йорка.Специалистами было установлено, что популярные энергетики из-за высоких уровней кислоты приводят к зубной эрозии. Регулярное и длительное употребление спортивных энергетиков существенно повреждает зубную эмаль, позволяя кислотам буквально съедать гладкое покрытие зуба и проникать в зубную ткань, в результате чего зуб размягчается и разрушается. Впервые американским врачам удалось доказать, что лимонная кислота в спортивных напитках способствует возникновению эрозии зубов.В эксперименте специалисты использовали зубы коров, так как структура зубной ткани животных близко схожа с человеческой. Половина образцов была помещена в спортивный напиток от 75 до 90 минут, чтобы сымитировать его потребление в течение дня, а половина - в воду. При тестировании ученые рассмотрели действие самых продаваемых энергетиков. Результаты показали, что состав спортивных напитков значительно влияет на развитие эрозии и размягчения зуба.Стоматологи считают, что чистка зубов сразу после потребления энергетиков может только усугубить проблему зубной эрозии, поскольку смягченная эмаль очень чувствительна к абразивным свойствам зубной пасты. Медики рекомендуют снизить до минимума употребление энергетиков, а выпив такой напиток, подождать, по меньшей мере, полчаса, прежде чем почистить зубы кислотно-нейтрализующей и обогащённой минералами зубной пастой.