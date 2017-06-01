7 способов, которые помогут поддерживать хорошее настроение!

Большинство из нас регулярно испытывает стресс. Он не только мешает сосредоточиться и нарушает сон, но и вредит здоровью. Психотерапевт Майк Бандрент предлагает семь способов справиться со стрессом и поднять настроение.Неприятности на работе, проблемы с детьми, разногласия с партнером – все это каждый день портит нам настроение. Стресс влияет на нас больше, чем кажется. Мы устаем, злимся, ругаемся с близкими и болеем.Чтобы справиться со стрессом, нужно поддерживать хорошее настроение. Существует немало способов это сделать. Они не потребуют большого количества времени или денег. Вот что стоит попробовать:ПРАКТИКУЙТЕ ГЛУБОКОЕ ДЫХАНИЕОбычно мы не обращаем внимания на то, как дышим. Конечно, мы в любом случае получаем достаточное количество кислорода, но, практикуя глубокое дыхание, можно снизить уровень тревоги и напряжения.Если вы чувствуете, что начинаете впадать в депрессию, выполните упражнение: вдыхайте через нос в течение 4 секунд, задержите дыхание на 2 секунды, выдыхайте в течение 4 секунд. Повторите как минимум три раза, чтобы прояснить сознание и замедлить поток мыслей.УТОЛЯЙТЕ ГОЛОД ЗДОРОВОЙ ПИЩЕЙРеклама утверждает, что «ты – не ты, когда голоден», и это не так уж далеко от истины. Если вы долго не утоляете голод, возникает психологическое напряжение и раздражительность. Всегда держите при себе полезные для здоровья продукты, которыми можно перекусить, – например, яблоки или орехи. Это поможет поддерживать хорошее настроение и ясность мышления.ЗАЙМИТЕСЬ ТАЙЧИЗанятия тайчи (китайские боевые искусства) повышают качество жизни, настроение и уровень энергии. Тайчи не требует больших физических нагрузок, поэтому занятия не вредят суставам и доступны каждому. Существуют даже упражнения для людей, передвигающихся на инвалидной коляске.Для обучения тайчи не обязательно записываться на платные занятия, в интернете можно найти множество бесплатных видеоуроков. Выберите несколько упражнений для новичков и выучите. Это позволит практиковать тайчи в любой момент, когда вы почувствуете напряжение или дискомфорт. Конечно, эти упражнения не устранят стрессовые ситуации, но помогут лучше с ними справляться.СЪЕЗДИТЕ ОТДОХНУТЬ НА ПРИРОДУПрогулка по лесу – простейший и доступный всем способ улучшить себе настроение. Отдых на природе уменьшает проявления тревоги и депрессии и улучшает умственную работоспособность. Вдобавок прогулка или пробежка, как и другие физические нагрузки, положительно влияют на психологическое состояние.ОТДОХНИТЕ С КНИГОЙ И ЧАШКОЙ ЧАЯРаспространено заблуждение, что для отдыха и снятия психологического напряжения требуется длительное время. Из-за этого многие люди недостаточно заботятся о себе. Ученые доказали, что снизить уровень стресса и улучшить настроение можно даже за 10 минут отдыха.По данным исследований, чтение снижает уровень стресса на 68%, а употребление чая или кофе – на 54%. Если эти два занятия совместить, возможно, вам и не удастся снять стресс на 100%, но вы наверняка почувствуете себя спокойнее.ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАЙТЕ ЦВЕТАЦвета влияют на нашу психику. Некоторые успокаивают, другие могут усиливать тревожность. Например, зеленый ассоциируется с гармонией, спокойствием, балансом, развитием и обновлением. Добавив зеленых тонов в оформление своего дома или рабочего места, вы сможете снизить уровень повседневного стресса.НАСЛАДИТЕСЬ ПРИЯТНЫМ АРОМАТОМОбоняние играет важную роль в работе памяти и влияет на настроение. Запахи помогают расслабиться или придают энергии и способны мгновенно повысить настроение. Лучше всего для этого подходят ароматы апельсина, сосны, лаванды, ванили и свежескошенной травы. Захватите флакон эфирного масла. Когда расстроены, ощущаете избыток стресса и напряжения, вдохните аромат, и вам сразу станет немного лучше.Заботьтесь о себе, и вскоре вы почувствуете, как настроение становится лучше.Кроме того, научитесь управлять стрессом.Примите то, что вы не можете изменить!Не пытайтесь контролировать то, что вы не можете. Особенно характер других людей. Вместо того, чтобы злиться на их поведение, направьте внимание на то, что вы можете контролировать – способ, которой вы выбираете, чтобы реагировать на проблему.«То, что нас не убивает, делает нас сильнее» – посмотрите на ситуацию „сверху“. Когда возникают большие трудности в жизни, взгляните на них как на возможности для развития.Научитесь прощать. Примите факт, что мир не является совершенным, и что люди делают ошибки. Освободитесь от гнева и негодования и идите вперед!Найдите время для развлечений и отдыха!Если регулярно выделять некоторое время для себя, вы будете в гораздо более хорошей форме и в состоянии успешно справиться с факторами стресса в жизни:Найдите время для релаксации. Включите отдых в свой ежедневный график и не позволяйте другим обязательствам забрать это время.Гуляйте чаще, проводите время на природе, поработайте в саду, поиграйте с домашними животными.Позвоните хорошему и позитивному другу, слушайте приятную музыку, смотрите любимые комедии.Делайте то, что любите, каждый день – освободите часть своего времени на что-то, что приносит вам радость. Найдите для себя хобби – это будет наиболее эффективным способом именно для вас справиться с напряжением.Сохраняйте чувство юмора, в том числе способность смеяться над самим собой. Смех помогает организму бороться со стрессом.Начните вести здоровый образ жизни!Занимайтесь спортом регулярно. Физическая активность играет ключевую роль в снижении уровня стресса и в его профилактике.Употребляйте качественную и полезную пищу. Тело, которое получает то, что нужно, будет лучше подготовлено к встрече с любыми стрессовыми ситуациями. Поэтому, будьте внимательны к тому, как и чем вы питаетесь.Уменьшите количество кофеина и сахара. Очень часто в стрессовых ситуациях человек потребляет больше сладкого, но эффект быстрой энергии из шоколада является кратковременным. Уменьшая количество кофе, безалкогольных напитков, шоколада и сладостей, вы будете чувствовать себя более спокойным и улучшите качество своего сна.Избегайте алкоголя, сигарет, снотворного, лекарств и наркотиков. Они могут обеспечить легкий выход из стресса, но облегчение будет только временным. Не бегите от проблем, а позаботьтесь об их решении с ясным и чистым умом.Обеспечьте себе достаточное количество сна. Он перезагружает как ум, так и тело. Чувство усталости увеличивает стресс и может привести к необоснованным поступкам и решениям.Проанализируйте ваши привычки, если вы часто находитесь в стрессовых ситуациях, найдите свои собственные способы, чтобы с ними справиться. Попробуйте различные методы и понаблюдайте, какие из них работают для вас. День за днем вы будете чувствовать, что вы лучше управляете самим собой, своим поведением и эмоциями. Таким образом, вы обеспечите себе хорошее здоровье и счастливую жизнь.