Какие овощи и фрукты полезнее: свежие или замороженные?..

Обычно мы отдаём предпочтение свежим овощам, фруктам и ягодам. Кажется, что эти же продукты в замороженном виде содержат меньше полезных микроэлементов. Эксперты Лайфхакера рассказали, так ли это на самом деле.Многие пытались замораживать продукты, чтобы сохранить их вкус и свежесть, но первым, у кого это получилось, оказался изобретатель Кларенс Бёрдсай (Clarence Birdseye). В начале XX века он наблюдал за рыбаками-эскимосами, которые выкладывали пойманную рыбу на лёд. При температуре –40 °C улов мгновенно замерзал. Во время ужина Бёрдсай заметил, что по вкусу такая рыба ничем не хуже свежей, и взял идею на вооружение.Сегодня используют и другие методы заморозки. Например, перед обработкой холодом овощи обдают кипятком. Пища при таких перепадах температур теряет некоторые полезные элементы. Но помните:Свежие продукты лишаются части питательных веществ, даже если с ними ничего не делать.Например, зелёный горошек теряет около половины витамина С в течение 24–48 часов после сбора.Али Бозари (Ali Bouzari) и его коллеги из Университета Калифорнии сравнили содержание питательных веществ в замороженных и свежих овощах, но никаких существенных различий не нашли. Например, в замороженной кукурузе, чернике и стручковой фасоли витамина С оказалось больше, чем в свежих. Также в замороженной брокколи содержится больше витамина В2.В рамках другого исследования учёные сравнили содержание клетчатки, магния, цинка, железа и кальция в свежих и замороженных продуктах, но значительной разницы тоже не обнаружили.Замороженные овощи и фрукты, которые хранятся в морозильной камере, удерживают все витамины и минералы.Беспокоиться о количестве питательных веществ не стоит. Основная разница между замороженными и свежими продуктами — их вкус.