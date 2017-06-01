5 народных рецептов для лечения трихофитии

Трихофития - грибковое заболевание, при котором поражаются кожа и волосы, а иногда и ногти.Заражение происходит при контакте с больным человеком, а также его вещами (головные уборы, расчески, ножницы, постельные принадлежности и др.). Возможна передача в парикмахерских, детских садах, интернатах, школах. Переносчиками грибка служат также грызуны (мыши, крысы) и крупный рогатый скот (преимущественно телята).Заражение человека, как правило, происходит при контакте с сеном, пылью, загрязненными пораженной грибом шерстью, реже при непосредственном контакте с животным.При трихофитии можно использовать средства народной медицины.Рецепт 150 г сливочного масла, 200 мл насыщенного рыбного бульона и 3 измельченные головки чеснока перемешать до кремообразного состояния. Полученным кремом смазывать больную кожу каждый день.Рецепт 250 г цветков или плодов софоры японской залить 500 мл водки и оставить в темном месте для настаивания на месяц. Потом настой принимают внутрь 3 раза в день по 1 ч. л. за 30 минут до еды. Курс лечения 3–4 месяца.Рецепт 3Взять 4 части травы череды трехраздельной, 2 части травы чистотела и 1 часть полевого хвоща. 2 ст. л. смеси залить 1 стаканом кипятка и выдерживать 1 час, затем процедить. Этим настоем промывать пораженные места или втирать в лишай волосистой части головы после мытья головы. Процедуру проводят через каждые 3 дня.Рецепт 41 ст. л. цветков или плодов софоры насыпать в термос, залить 1 стаканом кипятка и оставить на ночь. На следующий день полученный настой пьют как чай.Рецепт 55 частей череды трехраздельной смешать с 4 частями кукурузных рылец и 4 частями травы зверобоя продырявленного. Далее добавить по 3 части корневищ аира болотного, травы хвоща полевого и фиалки трехцветной. По 2 части корневищ солодки, цветков календулы лекарственной и травы льнянки обыкновенной. 1 ст. л. полученного сбора засыпать в термос и, залив 1 стаканом кипятка, настаивать 4–6 часов, после чего процедить. Настой пить по полстакана утром и вечером через час после еды.