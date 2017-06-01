Холецистит: 5 травяных сборов для снятия воспаления и улучшения оттока желчи
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Рецепт 1.
Ингредиенты: 1 ст. л. травы горца птичьего, 1 ст. л. чистотела, 2 ст. л. цветков календулы, 2 ст. л. кукурузных рылец.
Приготовление. Смешать, 1 ст. л. сбора залить стаканом кипятка в термос, настоять 6 ч, процедить.
Применение. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды.
Рецепт 2.
Ингредиенты: по 1 ст. л. корней одуванчика, цветков бессмертника, ромашки, травы золототысячника, 2 ст. л. травы зверобоя, 1 ст. л. травы вахты.
Приготовление. Смешать, 1 ст. л. смеси залить стаканом кипятка в термосе, настоять 6 ч, процедить.
Применение. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды.
Рецепт 3.
Ингредиенты: 2 ст. л. листьев подорожника большого, 2 ст. л. корней девясила, 1 ст. л. семян тмина, 4 ст. л. травы сушеницы топяной, 2 ст. л. цветков ромашки, 2 ст. л. цветков календулы, 1 ст. л. листьев мяты, 1 ст. л. травы чистотела, 5 ст. л. толченых плодов шиповника.
Приготовление. Смешать, 2 ст. л. смеси залить 1/2 л кипятка, настоять ночь в термосе.
Применение. Процедить, добавить мед и сок лимона по вкусу, пить в теплом виде по 1/2 стакана 5–6 раз в день за 30 мин до еды при таком же дробном питании (5–6 раз).
Рецепт 4.
Ингредиенты: 1 ст. л. травы полыни горькой, 1/2 ст. л. ягод можжевельника, 3 ст. л. травы сушеницы топяной, 2 ст. л. цветков календулы, 2 ст. л. травы бессмертника, 2,5 ст. л. корней стальника полевого, 5 ст. л. семян овса посевного, 5 ст. л. толченых плодов шиповника.
Приготовление. Смешать, 2 ст. л. смеси залить 1/2 л кипятка в термос, настоять ночь, добавить мед и лимон по вкусу.
Применение. Пить по 1/2 стакана 5–6 раз в день за 30 мин до еды.
Рецепт 5.
Ингредиенты: 3 ст. л. травы сушеницы топяной. 1 ст. л. травы вахты трехлистной, 2 ст. л. цветков календулы, 1,5 ст. л. травы чистотела, 2 ст. л. коры крушины, 1 ст. л. цветков ромашки, 1 ст. л. корня солодки. 2 ст. л. корня одуванчика. 5 ст. л. толченых плодов шиповника.
Приготовление. Смешать, 2 ст. л. смеси залить 1/2 л кипятка в термосе, настоять ночь, добавить мед и лимон по вкусу.
Применение. Пить по 1/2 стакана 5–6 раз в день за 30 мин до еды.
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