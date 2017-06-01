Заражение вирусом гриппа может повысить риск болезни Паркинсона

Об этом предупреждают сотрудники Университета Томаса Джефферсона. Проблемы возникают с конкретным штаммом гриппа. Как показали испытания с мышами, вирус предрасполагал животных к появлению патологий, характерных для паркинсонизма.Примечательно: проблемы появлялись, несмотря на то, что мыши полностью излечивались от вируса свиного гриппа H1N1. Сам факт инфицирования ослаблял их защиту против токсинов, приводящих к болезни Паркинсона.Ранее было доказано, что штамм птичьего гриппа H5N1, имеющий высокие показатели смертности (60% инфицированных умирали), может инфицировать нервные клетки. Таким образом вирус попадает в мозг и вызывает воспаление, опасное для нервной системы. Вообще воспаление, которое не проходит должным образом (подобное происходит при травмах головы), связано с паркинсонизмом, показывают исследования.Штамм свиного гриппа H1N1, правда, не инфицировал нейроны. Но зато он все равно провоцировал воспаление в мозге посредством воспалительных соединений или цитокинов, выделяемых иммунными клетками - борцами с инфекцией.