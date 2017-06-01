Мужчина с циррозом печени искупался с новой татуировкой христианского креста и умер

31-летний мужчина проигнорировал совет не купаться 2 недели с новой татуировкой, заразился и умер.Мужчина отправился купаться в Мексиканском заливе всего через 5 дней после того, как сделал татуировку христианского креста на правой ноге. На следующий день после купания у мужчины повысилась температура, вокруг татуировки появилась красная сыпь. Но в больницу он обратился только через два дня, когда состояние его здоровья ухудшилось.Врачи заподозрили заражение вибрионом vibrio vulnificus. Мужчина, как выяснилось, имел повышенные шансы подхватить такую инфекцию, так как страдал циррозом печени, вызванным ежедневным употреблением 6 бутылок пива.Врачи дали больному антибиотики, чтобы нейтрализовать бактерии, которые убивают 60% людей, заразившихся ими. Кроме того, у мужчины начали отказывать органы и его подключили к аппарату жизнеобеспечения. Через две недели пребывания в больнице симптомы болезни пропали, врачи разрешили мужчине вернуться домой. Однако через несколько недель он умер, так как его почки отказали. После попадания в больницу он прожил всего 2 месяца.