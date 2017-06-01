«Микроген» создал новую вакцину от гриппа, защищающую от мутирующих штаммов

Научно-производственное объединение «Микроген», входящее в холдинг «Нацимбио» госкорпорации Ростех, разработало новую технологию производства противогриппозной инактивированной расщепленной вакцины. Новый препарат – «Микросплит» – прошел первую стадию клинических исследований и подтвердил свою безопасность.Препарат представляет собой инактивированную расщепленную вакцину, в составе которой содержатся как поверхностные, так и внутренние антигены вирусов. Последние практически не подвержены мутациям, в отличие от поверхностных. Содержание сразу двух видов антигенов позволяет вакцине обеспечивать формирование перекрестного иммунитета, обуславливающего защиту от ежегодных вариантов вируса гриппа и при появлении новых мутирующих штаммов.«По итогам первой стадии исследований новый препарат показал хорошие результаты. За счет высокотехнологичной очистки от липидных компонентов вируса, применяющейся нами в ходе производства препарата, вакцинация в 100% случаев перенесена добровольцами легко. Негативных системных и комбинированных реакций зарегистрировано не было», – отметил Кирилл Гайдаш, врио генерального директора НПО «Микроген».«Микроген – основной центр компетенций по разработке и производству гриппозных вакцин. Через три года будет запущен новый цех по производству вакцин в Уфе, и в России будет представлен полный ассортимент современных гриппозных вакцин: расщепленные тривалентные, квадривалентные и субъединичные, цельновирионные, а также живая вакцина», – прокомментировала генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.Исследования новой вакцины проходили на базе Санкт-петербургского НИИ гриппа Минздрава России, где было задействовано 30 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет для оценки безопасности и переносимости препарата. Ко второй стадии клинических испытаний вакцины «Микросплит» НПО «Микроген» планирует приступить в конце года.