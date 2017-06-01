Медленный пульс делает из людей преступников
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Результаты данного исследования полностью подтверждают выводы других работ, обнаруживших связь между ритмом сердцебиения и жаждой поиска приключений. Но это первое исследование, которое связало между собой пульс человека и его склонность к преступлениям, сделав поправку на пол. Исследователи полагают, что функционирование сердечно-сосудистой системы частично объясняет половые различия в уровне преступности. Низкие ритм сердцебиения является маркером и других механизмов вроде нехватки страха и желания получать дополнительные стимулы. А одним из самых главных способов получения подобных стимулов является антисоциальное поведение, то есть преступления.
«Конечно, вы можете получать эти стимулы и во время вполне допустимых занятий вроде горнолыжного спорта или альпинизма, - подчеркивают ученые. - Однако другая значительная теория связывает низкий уровень возбуждения с низким пульсом, а это уменьшает уровень страхов человека. Для совершения преступления нужно обладать определенным бесстрашием, и вот два возможных объяснения того, почему мы обнаруживаем связь между низким пульсом и антисоциальным поведением».
СМИ2
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LentaInform
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