Аутогемотерапия от угрей и прыщей

Прыщи и угри способны не слабо подпортить жизнь, превратив красивое лицо в место своей «высадки». Бороться с ними можно по-разному. Многие, стараясь избавиться от высыпаний на лице, скупают и пробуют всевозможные тоники, крема, лосьоны и гели для умывания, и другие косметические и лечебные средства. Однако зачастую причина кроется гораздо глубже, вернее, идет изнутри. Прыщи и угревая сыпь могут появиться в результате каких-то сбоев в работе организма. Это может быть нарушение работы желез внутренней секреции, болезни желудка и кишечника, следствие гиповитаминоза или что-то еще. В этом случае справиться с косметическим недостатком можно не внешним, а внутренним воздействием.Одним из способов, признанным довольно эффективным и необычным в лечении угрей и прыщей, является аутогемотерапия. Этот метод был известен еще в древние времена в Египте и использовался для лечения некоторых заболеваний. Суть метода проста, хоть и выглядит немного страшновато.Кровь, взятая у человека из вены, вводится обратно в его организм, но уже другим путем. Способы могут быть различны: чаще всего это внутримышечное введение, но может быть и внутривенное, и подкожное. Для чего это делается?Дело в том, что до сих пор точного объяснения действию аутогемотерапии нет. Наиболее распространенная версия – гомеопатическое действие. То есть наша кровь несет в себе информацию о патологических изменениях в организме и имеющихся в организме заболеваниях.Когда у человека берут кровь с записанной в ней информацией о состоянии организма, а затем вводят ее обратно, то в несколько раз повышается количество иммунных ответов на имеющиеся заболевания. Возникшая энергетика и уничтожает патологию. Можно сказать, что в основе аутогемотерапии лежит принцип, звучащий как «лечение подобного подобным».Большинство пациентов (более 80%), пройдя курс аутогемотерапии, заявляли, что получили результаты, превосходившие их ожидания. Благодаря устранению внутренних причин высыпаний, кожа приобретала здоровый внешний вид, прыщи и угри проходили полностью или частично.Эта процедура помогала даже в тех случаях, когда другие методики и средства не работали. Наряду с аутогемотерапией применяется и другая, усовершенствованная процедура с использованием озона. Принцип тот же, но повторно вводится уже кровь, обогащенная озоном. Это придает ей дополнительные лечебные свойства.Довольно необычная, но зарекомендовавшая себя удивительными результатами, аутогемотерапия сегодня активно практикуется в лечение прыщей. К тому же, она практически не имеет противопоказаний.Единственный запрет на проведение этой процедуры – нефрит. Что касается побочных эффектов аутогемотерапии, то это может быть слабость и ощущение «разбитого» состояния. Однако это лишь говорит о том, что процедура действует.Стандартный курс лечения от прыщей и угрей составляет 10 процедур, по мере их проведения объем вводимой крови увеличивается с 2 до 10 мл.Если испробованные вами средства очищения лица не помогают, попробуйте обратиться к такому интересному способу как аутогемотерапия.