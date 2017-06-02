Испытания ядерного оружия помогли вычислить скорость восстановления сердечной мышцы

Исследователи из Швеции установили скорость регенерации клеток сердечной мышцы (кардиомиоцитов). В своей работе ученые из Каролинского института (Karolinska Institutet) в Стокгольме использовали модификацию метода радиоуглеродного датирования, который основан на измерении содержания радиоактивных изотопов углерода в исследуемом материале.Большая часть надземных испытаний ядерного оружия, вследствие которых образуются радиоактивные изотопы углерода, проводилась в мире в период с 1955 по 1963 год. Однако у людей, родившихся до 1955 года, содержание таких изотопов в ДНК клеток сердечной мышцы было выше, чем ожидалось. Исходя из этих данных, ученые сделали вывод о том, что исследуемые кардиомиоциты появились уже после рождения человека.Используя метод математического моделирования, исследователи установили, что в возрасте 25 лет у человека обновляется примерно один процент кардиомиоцитов в год, к 75 годам скорость регенерации сокращается вдвое. Сердце 50-летнего человека содержит более половины первоначальных клеток. В дальнейшем ученые планируют исследовать регенерацию клеток в сердечной мышце после инфаркта. Они полагают, что после повреждения кардиомиоциты могут восстанавливаться быстрее.