5 популярных мифов о росте груди в домашних условиях

Обладательницы груди размером меньше 3-го хотя бы раз в жизни задумывались о том, чтобы увеличить её. Очень давно появились мифы о капусте, горчице, а также сыром тесте, которые пользуются большой популярностью. Медики решили опровергнуть каждый из них.Самым популярным мифом является поедание капусты. Специалисты акцентировали внимание на том, что большинство девушек, которые хотят увеличить грудь, начинают поедать огромное количество капусты. При этом, у них формируется заболевание в области поджелудочной железы, а сама грудь так и не растёт. Также учёные не обнаружили эффективности поедания сырого теста. Они утверждают, что от этого лишь развиваются бактерии внутри организма, приводящие к серьёзным заболеваниям.Никакие крема и пищевые добавки также не помогут. При чрезмерном употреблении жидкости грудь действительно будет расти, но удастся ли достигнуть желаемого результата – неизвестно. То же самое касается и употребления пива, от которого вырастает лишь живот, а дрожжи также неэффективны, как и сырое тесто.