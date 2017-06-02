5 популярных мифов о росте груди в домашних условиях
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Самым популярным мифом является поедание капусты. Специалисты акцентировали внимание на том, что большинство девушек, которые хотят увеличить грудь, начинают поедать огромное количество капусты. При этом, у них формируется заболевание в области поджелудочной железы, а сама грудь так и не растёт. Также учёные не обнаружили эффективности поедания сырого теста. Они утверждают, что от этого лишь развиваются бактерии внутри организма, приводящие к серьёзным заболеваниям.
Никакие крема и пищевые добавки также не помогут. При чрезмерном употреблении жидкости грудь действительно будет расти, но удастся ли достигнуть желаемого результата – неизвестно. То же самое касается и употребления пива, от которого вырастает лишь живот, а дрожжи также неэффективны, как и сырое тесто.
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