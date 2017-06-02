Мультфильмы помогут диагностировать аутизм у детей

Наблюдение за тем, как ребенок смотрит мультфильмы, может помочь диагностировать у него аутизм, считают британские ученые.Специалисты обнаружили, что младенцы вскоре после рождения начинают реагировать на движения в мультфильмах, однако дети, у которых аутизм, чаще всего не делают этого и реагируют только на звук.Ученые изучили реакцию детей двухлетнего возраста на различные мультфильмы. Оказалось, что дети обычно реагируют на картинку, и при смене ее расположения они сразу реагируют на изменения. Но были дети, которые не реагировали на смену расположения изображения, и их реакция не менялась при одинаковом музыкальном сопровождении. У таких детей позже были выявлены задержки в развитии и аутизм.Аутизм - обозначение как психического расстройства разных степеней тяжести, так и несклонности (или даже неспособности) индивидуумов иметь контакты с окружающими согласно общепринятым устоям и нормам.По мнению специалистов, такие наблюдения помогут на ранней стадии выявить признаки аутизма и раньше начать лечение заболевания.