Мультфильмы помогут диагностировать аутизм у детей
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Специалисты обнаружили, что младенцы вскоре после рождения начинают реагировать на движения в мультфильмах, однако дети, у которых аутизм, чаще всего не делают этого и реагируют только на звук.
Ученые изучили реакцию детей двухлетнего возраста на различные мультфильмы. Оказалось, что дети обычно реагируют на картинку, и при смене ее расположения они сразу реагируют на изменения. Но были дети, которые не реагировали на смену расположения изображения, и их реакция не менялась при одинаковом музыкальном сопровождении. У таких детей позже были выявлены задержки в развитии и аутизм.
Аутизм - обозначение как психического расстройства разных степеней тяжести, так и несклонности (или даже неспособности) индивидуумов иметь контакты с окружающими согласно общепринятым устоям и нормам.
По мнению специалистов, такие наблюдения помогут на ранней стадии выявить признаки аутизма и раньше начать лечение заболевания.
Listis
Gnezdo
LentaInform
СМИ2
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