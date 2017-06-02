Сны человека помогают выявить скрыто развивающиеся болезни мозга
http://www.meddaily.ru - Добавил ithink в категорию Неврология
Описанные отклонения выявляют в любом возрасте, однако чаще всего они посещают немолодых мужчин. Кстати, ранее эксперты уже говорили о связи сбоев в быстрой фазе сна и болезни Паркинсона, мультисистемной атрофии, деменции.
Эксперты смогли смоделировать процесс развития заболеваний мозга, вводя мышам определенный препарат. Животные теряли сон и впадали в беспокойство так же, как и люди, видящие кошмар. Это наглядно показало, что страшные сны обусловлены дегенерацией мозга. Кстати, данный вывод может помочь с ранней диагностикой заболеваний.
LentaInform
Listis
Gnezdo
СМИ2
Добавить комментарий