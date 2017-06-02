Ученые рассказали о генетических мутациях, наделяющих людей суперсилами
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Миостатин обычно связывается с определенными рецепторами клеток скелетных мышц, чтобы ограничить деление этих клеток. Ученые нашли мутацию в гене, нарушающую выработку миостатина. Вследствие этого нарушения мышечные клетки не перестают расти и делиться. Это приводит к гипертрофии мышц.
Другая генетическая особенность повышает скорость и уровень энергии. Она связана с выработкой белка альфа-актинина-3, кодируемого геном ACTN3. Исследователи полагают, что альфа-актинин участвует в формировании или стабилизации быстрых мышечных волокон либо расщеплении гликогена в этих волокнах.
У многих людей есть мутация в этом гене, и альфа-актинин у них не работает. Однако некоторые ведущие спринтеры и штангисты являются носителями минимум одной рабочей копии данного гена. Благодаря выработке альфа-актинина они очень сильные и быстро бегают. Кроме того, существует мутация, делающая кости прочными. Речь идет о мутации в гене LRP5.
LRP5 участвует в передаче химических сигналом между клетками. Мутация повышает активность LRP5, что приводит к изменению функции белка, кодируемого этим геном. У людей с этой мутацией клетки костной ткани плотнее и больше, и они страдают остеосклерозом и гиперстозом. Иногда это приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Однако у некоторых людей мутация не подрывает здоровье. Им просто не страшны переломы.
LentaInform
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СМИ2
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