Гены подскажут средства ухода за кожей

Генетическое профилирование для выбора продуктов по уходу за кожей? Почему бы и нет! Для многих пациентов дерматологов, трихологов и косметологов это звучит как гениальный выход…Американский врач-дерматолог Сеял Шах (Sejal Shah) разработала SmarterSkin Dermatology – методику, на основе которой подбирается индивидуальная программа ухода за кожей с учетом генетических особенностей человека. Уже более 100 ее клиентов в ее нью-йоркском офисе прошли тестирование, не смутившись стоимостью – 499 долларов за один анализ образца эпителия, взятого из внутренней части щеки.Помимо этого существует несколько доступных аналитических наборов для анализа ДНК на дому, таких как Aura skin assessment от компании Orig3n за $99. Они выдают отчет о генах, которые влияют на старение кожи, эластичность, чувствительность к ультрафиолету и гидратацию. Доктор Сеял Шах уверена, что уже в ближайшем будущем такой подробный, индивидуальный уход за кожей станет обычным делом, и тесты ДНК помогут приобрести продукт для лечения отдельных проблем, который идеально «впишется» в потребности кожи.Но уже сегодня потребители, настроенные «более аналитически», могут пройти тест TeloYears от Telomere Diagnostics, который анализирует процесс старения на основе длины теломер. TeloYears выдает пользователям число, представляющее их «клеточный возраст», и он может существенно отличаться от их хронологического возраста. Генеральный директор Telomere Diagnostics Джейсон Шелтон признался, что его первый результат был в 34 года (ему на самом деле 44). Шесть месяцев спустя после интенсивного ухода и смены режима второй тест «омолодил» его до 27. И это не лженаука: одним из соучредителей компании Telomere Diagnostics была Элизабет Блэкберн, лауреат Нобелевской премии 2009 года за работу в теломерах.