Роспотребнадзор начал регистрацию вакцины от Эболы

http://riaami.ru - Добавил milestogo в категорию Инфекционные болезни

Документы для регистрации новой вакцины Роспотребнадзора от вируса Эбола поданы в Минздрав России.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, доклинические и клинические испытания прошли очень успешно. Вакцина отличается от всех аналогов, которые сегодня есть наибольшей эффективностью и универсальностью использования. Препарат ориентирован на тех, кто постоянно работает с возбудителем и позволит свести на нет заражение среди медиков.

Российская вакцина для профилактики болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), разработана в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в рамках реализации распоряжения правительства РФ.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
СМИ2
LentaInform
Gnezdo
Listis

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь