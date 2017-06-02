Роспотребнадзор начал регистрацию вакцины от Эболы

Документы для регистрации новой вакцины Роспотребнадзора от вируса Эбола поданы в Минздрав России.Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, доклинические и клинические испытания прошли очень успешно. Вакцина отличается от всех аналогов, которые сегодня есть наибольшей эффективностью и универсальностью использования. Препарат ориентирован на тех, кто постоянно работает с возбудителем и позволит свести на нет заражение среди медиков.Российская вакцина для профилактики болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), разработана в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в рамках реализации распоряжения правительства РФ.Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.