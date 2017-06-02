Ученые разработали новый метод уменьшения симптомов болезни Паркинсона

Стимуляция спинного мозга высокочастотными электрическими импульсами поможет справиться с симптомами болезни Паркинсона, считают британские исследователи из университета Дюка.По мнению ученых, такая процедура способна заменить глубокую стимуляцию мозга – эффективную, но очень агрессивную терапию для пациентов с последней стадией заболевания. Исследователи планируют опробовать новую методику на приматах, а затем приступить к испытаниям на людях.Болезнь провоцируется отмиранием нейронов, продуцирующих допамин, и вызывает серьезные нарушения координации движений, когнитивных функций, приводя со временем к слабоумию. На ранних стадиях пациенты могут препятствовать заболеванию, принимая Леводопу, но по мере развития болезни лекарства теряют эффективность. Тогда и применяется глубокая стимуляция мозга, при которой электроды помещаются в череп для нейтрализации разрушенных нейронов.Блокировка неправильных сигналов помогает решить проблемы некоторых пациентов, однако стимуляция спинного мозга может стать альтернативой этой процедуре. Ученые провели исследование, внедрив специальные устройства грызунам, чтобы стимулировать нервы, проводящие сигналы от органов чувств в мозг. Процедура, конечно, не избавила мышей от признаков заболевания полностью, но на 80% сократила потребность в лекарствах.По мнению исследователей, стимуляция аксонов, связанных с мозгом, у мышей с нехваткой допамина показала больший эффект, чем внедрение электродов в мозг непосредственно.