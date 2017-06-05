Употребление жареных яиц способствует понижению давления

В жареных яйцах содержатся особые вещества, схожие с ингибиторами АПФ, которые способствуют снижению кровяного давления, сообщили канадские ученые.Исследователи провели эксперимент, в результате которого обнаружили еще одно доступное средство от гипертонии. Оказывается, при взаимодействии желудочных ферментов с яичницей вырабатывается особый белок, который нейтрализует действие гормона ангиотензина, вызывающего сужение кровеносных сосудов и, как следствие, повышение давления.По мнению специалистов, подобное действие могут оказать и вареные яйца, но, согласно исследованиям, жареный продукт все-таки действует более эффективно. Ранее исследователи доказали, что слишком частое употребление яиц опасно для здоровья мужчин. В некоторых случаях эти продукты могут даже увеличить риск преждевременной смерти.