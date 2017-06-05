В женском бесплодии могут быть виноваты гены

Вариация гена, задействованная в регулировании холестерина в кровотоке, также влияет на производство прогестерона у женщин. В этом факте сотрудники Университета Джонса Хопкинса видят причину многих случаев бесплодия.Группа ученых специально разработала простой тест крови для выявления этой вариации гена SCARB1 (рецептора-"мусорщика" класса BI), но пока данная технология не получила официального одобрения в качестве диагностики проблем у бесплодных женщин.А ранее проводившиеся изыскания на самках мышей впервые связали дефицит данных рецепторов, работающих с "хорошим холестерином" (липопротеинами высокой плотности), и бесплодие. Аналогичная связь теперь была найдена и у женщин с историей бесплодия.Если изыскание продолжится, то удастся выяснить, что стоит за генетической причиной бесплодия в некоторых случаях, и подарить людям метод лечения бесплодия, который, надо сказать, уже успешно опробовали на мышах.Руководитель исследования Аннабелль Родригез из Медицинской школы Университета Хопкинса подчеркивает: "Бесплодие часто встречается в наши дни, но до сих пор не известен целый ряд причин, вызывающих его. Наша работа делает ставку на гены. Возможно, это позволит разработать терапию".