В женском бесплодии могут быть виноваты гены
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Группа ученых специально разработала простой тест крови для выявления этой вариации гена SCARB1 (рецептора-"мусорщика" класса BI), но пока данная технология не получила официального одобрения в качестве диагностики проблем у бесплодных женщин.
А ранее проводившиеся изыскания на самках мышей впервые связали дефицит данных рецепторов, работающих с "хорошим холестерином" (липопротеинами высокой плотности), и бесплодие. Аналогичная связь теперь была найдена и у женщин с историей бесплодия.
Если изыскание продолжится, то удастся выяснить, что стоит за генетической причиной бесплодия в некоторых случаях, и подарить людям метод лечения бесплодия, который, надо сказать, уже успешно опробовали на мышах.
Руководитель исследования Аннабелль Родригез из Медицинской школы Университета Хопкинса подчеркивает: "Бесплодие часто встречается в наши дни, но до сих пор не известен целый ряд причин, вызывающих его. Наша работа делает ставку на гены. Возможно, это позволит разработать терапию".
LentaInform
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