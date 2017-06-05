Ученые получили новые данные о действии анестезии

Коллектив немецких и американских ученых пришел к выводу, что анестезия действует не так, как считалось ранее.Ранее считалось, что анестезия блокирует сознание за счет нарушения передачи информации между отделами мозга. Исследователи решили проверить гипотезу, согласно которой происходит не уменьшение информации из-за нарушения связей между отделами мозга, а уменьшение информации непосредственно в начальной точке.Ученые ввели подопытных хорьков в бессознательное состояние с применением препарата изофлуран. Наблюдения показали, что сокращение количества информации идет сразу в префронтальной коре мозга, а не во время ее передачи в другие отделы, то есть передавать было уже почти нечего. Таким образом, анестезия действует непосредственно на связи между нервными клетками внутри некоторых отделов мозга.