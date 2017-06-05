Ученые получили новые данные о действии анестезии
Ранее считалось, что анестезия блокирует сознание за счет нарушения передачи информации между отделами мозга. Исследователи решили проверить гипотезу, согласно которой происходит не уменьшение информации из-за нарушения связей между отделами мозга, а уменьшение информации непосредственно в начальной точке.
Ученые ввели подопытных хорьков в бессознательное состояние с применением препарата изофлуран. Наблюдения показали, что сокращение количества информации идет сразу в префронтальной коре мозга, а не во время ее передачи в другие отделы, то есть передавать было уже почти нечего. Таким образом, анестезия действует непосредственно на связи между нервными клетками внутри некоторых отделов мозга.
Listis
СМИ2
Gnezdo
LentaInform
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