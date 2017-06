Что приводит к развитию ботулизма?..

Ботулизм — это редкое, но тяжелое заболевание, вызываемое действием токсина бактерии Clostridium botulinum. По данным Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization), этот токсин (ботулин) — одно из наиболее смертельно опасных веществ, известных человечеству. Употребление даже небольшого количества ботулина может иметь летальный исход. К счастью, инфицирование этим видом бактерий происходит редко, отметили ученые.Токсин ботулин, попадая в организм человека, блокирует передачу нервных импульсов. Инфицированный часто теряет контроль над мышцами. Развивается паралич, поскольку токсин попадает в нервную систему и нарушает передачу сигналов, объяснил Бенджамин Чепмен (Benjamin Chapman), доцент и специалист по безопасности пищевых продуктов Университета штата Северная Каролина (North Carolina State University), США.По данным Центров по контролю заболеваний (Centers for Disease Control), США, существует 5 основных форм ботулизма: пищевой, раневой, детский, кишечный и ятрогенный.Пищевой ботулизм развивается в результате употребления продуктов, зараженных C. botulinum или содержащих ее споры. Обычно симптомы этого заболевания начинают появляться через 12–36 ч после попадания токсина, а их продолжительность может варьировать от нескольких часов до нескольких дней. Инкубационный период заболевания составляет 12–72 ч (для детей и взрослых). Выраженность симптомов зависит от того, как много бактерий попало в организм.Основные симптомы пищевого ботулизма включают тошноту, рвоту, брюшные судороги, сухость во рту, затрудненное глотание и речь, слабость лицевой мускулатуры, опущение век, затуманенность зрения, затрудненное дыхание, паралич.Если бактерия C. botulinum попадает в глубокую рану, развивается раневой ботулизм. Инъекционное введение препаратов и наркотиков с нарушением правил стерильности также может стать причиной развития заболевания.Основные симптомы раневого ботулизма: затрудненное дыхание, глотание и речь, мутность или двоение в глазах, слабость лицевой мускулатуры, опущение век, паралич.Детский ботулизм развивается в том случае, когда споры опасной бактерии попадают в кишечник и прорастают, начиная вырабатывать токсин. Это наиболее распространенная форма ботулизма, чаще всего ее отмечают у детей в возрасте 6 нед — 6 мес. Инкубационный период этого заболевания может длиться 3–30 дней.Симптомы детского ботулизма включают: запор (первый признак), затрудненное сосание и глотание, избыточное слюноотделение, вялость движений из-за мышечной слабости, опущение век, нарушение управления головой, слабый плач, раздражительность, усталость, паралич.При взрослом кишечном ботулизме C. botulinum попадает в кишечник, где начинает вырабатывать ботулин. Ятрогенный ботулизм может развиваться в результате нерационального применения ботулического нейротоксина, входящего в состав некоторых лекарственных средств.Лечение пищевого и детского ботулизма обычно включает экстренное выведение токсина из организма, например, путем провоцирования рвоты или приема слабительных средств. При раневом ботулизме удаляют зараженную ткань. При всех формах заболевания применяют антитоксины и антибиотики. Чтобы восстановить повреждения нервов и помочь организму справиться с последствиями инфекции, назначают реабилитационную терапию.Чтобы избежать инфицирования C. botulinum, следует придерживаться простых правил профилактики. Специалисты подчеркивают важность правильного приготовления и хранения пищи. Например, консервы должны готовиться при температуре не ниже 120 °С в течение 20–100 мин. При малейших подозрениях относительно того, что продукт испортился, его не следует употреблять. Специалисты Нацио­нальной медицинской библиотеки США (U.S. National Library of Medicine) не рекомендуют давать мед и кукурузный сироп детям в возрасте до 1 года, чтобы избежать инфицирования C. botulinum. Следование простым правилам гигиены снижает риск заражения опасной бактерией.