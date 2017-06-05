Тяжелым аллергическим реакциям и астме придет конец, обещают генетики
http://www.meddaily.ru - Добавил milestogo в категорию Аллергология
Всего одной процедуры может быть достаточно, чтобы избавиться от аллергии, включая тяжелые реакции на арахис, пчелиный яд, моллюсков. Иммунная система перестает быть особо чувствительной к белкам-аллергенам. По словам ученых, при астме или аллергиях иммунные Т-клетки формируют своеобразную иммунную память, тем самым, противостоя лечению.
Исследователи смогли стереть "воспоминания" Т-клеток с помощью генной терапии. Итог - иммунная система переставала остро реагировать на аллергены. Брались стволовые клетки крови, куда вставлялся ген, регулирующий аллергичный белок. Далее клетки вводились животным-реципиентам. Эти измененные клетки производили новые клетки, выделявшие особый белок и воздействовавшие на иммунные клетки.
Listis
СМИ2
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LentaInform
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