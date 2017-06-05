Тяжелым аллергическим реакциям и астме придет конец, обещают генетики

Эксперты Университета Квенсленда представили новую генную терапию, призванную "отключить" иммунный ответ, стоящий за аллергической реакцией вроде астматического приступа или смертельной пищевой аллергии.Всего одной процедуры может быть достаточно, чтобы избавиться от аллергии, включая тяжелые реакции на арахис, пчелиный яд, моллюсков. Иммунная система перестает быть особо чувствительной к белкам-аллергенам. По словам ученых, при астме или аллергиях иммунные Т-клетки формируют своеобразную иммунную память, тем самым, противостоя лечению.Исследователи смогли стереть "воспоминания" Т-клеток с помощью генной терапии. Итог - иммунная система переставала остро реагировать на аллергены. Брались стволовые клетки крови, куда вставлялся ген, регулирующий аллергичный белок. Далее клетки вводились животным-реципиентам. Эти измененные клетки производили новые клетки, выделявшие особый белок и воздействовавшие на иммунные клетки.