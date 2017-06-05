Ученые нашли способ, как снизить чувство страха у детей к визитам стоматологов

Многие дети очень сильно боятся визита к стоматологу и испытывают тяжелое психическое потрясение во время осмотра и лечения. Особенно это заметно у детей, имеющих проблемы с развитием, которые не понимают больничной обстановки, считают исследователи.По мнению ученых, большое влияние на психику ребенка оказывает окружающая среда (характерные звуки, которыми богата стоматология, запахи и яркий свет, связанный с медицинским осмотром), что заставляет ребенка беспокоиться. Доктор Мишель Шапиро из Университета в Израиле изучила влияние сенсорной окружающей среды на уровни беспокойства ребенка во время двух профилактических посещений стоматолога.Врачи наблюдали за 35 детьми в возрасте 6-11 лет, у 16 из которых были трудности с развитием. Они измерили уровни беспокойства детей во время каждого посещения врача, используя контрольный список поведения и измеряя электро-дермальную активность. Во время первого визита обстановка в стоматологическом кабинете была обычной, с флуоресцентным освещением и лампой над креслом.Во время второго визита врачи изменили обстановку. В кабинете не было верхнего света, рядом вращалась цветная лампа, а стоматолог пользовался специальным фонариком, осматривая полость рта ребенка. Дети слушали расслабляющую музыку, также их обернули специальным жилетом, имитирующим объятия. Стоматологическое кресло создавало эффект вибрации.Оказалось, что уровень тревожности детей снизился. Продолжительность взволнованного поведения сократилась от 3,69 минут до 1,48 минуты у нормальных детей. Дети с задержкой развития также стали меньше волноваться, время их тревоги уменьшилось от 23,44 минут до 9,04 минут. Врачи считают, что такой подход поможет детям переносить лечебные процедуры.