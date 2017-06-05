Онкологический тест распознает все опухоли в ДНК за 10 лет до их появления
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Универсальный онкологический тест, способный распознавать опухоли за десятилетие до возникновения симптомов, развивается в настоящее время учеными. Эта «жидкая биопсия» основывается на анализе крови, который обрабатывается с помощью специальной лабораторной машины. Происходит изучение ДНК, затронутых опухолевыми процессами. Подобного рода изменения в кроветворной системе человека начинаются за много лет до появления первых симптомов рака. Генетический код обеспечивает ученых ДНК опухолей, известными как ctDNA, с помощью которых можно определить, растут ли в организме человека злокачественные новообразования, и на какой стадии находится рак.
В клиническую практику онкологический тест может поступить через два года. Основной целью его создателей является внедрение этого анализа в такую же широкую практику, как измерение артериального давления и уровня холестерина на первичном приеме у врача общей практики. Ученые полагают, что у данного анализа имеется потенциал уменьшить смертность от рака наполовину, спасая сотни тысяч жизней. Первые результаты клинических исследований, оценивающих эффективность данного теста, были обнародованы на самой крупной конференции онкологов в мире, которая состоялась в прошлые выходные.
Тест будет особенно полезным для жертв наиболее смертоносных опухолей, включая рак поджелудочной железы, легких и яичников, которые обычно диагностируется слишком поздно. Исследователи из Memorial Sloan Kettering Cancer Centre в Нью-Йорке провели тест на 161 пациенте, у которых уже были диагностированы опухоли для того, чтобы определить способность анализа крови аккуратно распознавать ДНК злокачественных новообразований в крови. Тест справился с этой задачей на 90%.
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