Онкологический тест распознает все опухоли в ДНК за 10 лет до их появления

Ученые активно работают над созданием универсального теста на все виды опухолей, с помощью которого злокачественные новообразования можно будет обнаруживать за 10 лет до появления первых симптомов. Данный анализ крови, который уже называют «жидкой биопсией», будет изучать ДНК.Универсальный онкологический тест, способный распознавать опухоли за десятилетие до возникновения симптомов, развивается в настоящее время учеными. Эта «жидкая биопсия» основывается на анализе крови, который обрабатывается с помощью специальной лабораторной машины. Происходит изучение ДНК, затронутых опухолевыми процессами. Подобного рода изменения в кроветворной системе человека начинаются за много лет до появления первых симптомов рака. Генетический код обеспечивает ученых ДНК опухолей, известными как ctDNA, с помощью которых можно определить, растут ли в организме человека злокачественные новообразования, и на какой стадии находится рак.В клиническую практику онкологический тест может поступить через два года. Основной целью его создателей является внедрение этого анализа в такую же широкую практику, как измерение артериального давления и уровня холестерина на первичном приеме у врача общей практики. Ученые полагают, что у данного анализа имеется потенциал уменьшить смертность от рака наполовину, спасая сотни тысяч жизней. Первые результаты клинических исследований, оценивающих эффективность данного теста, были обнародованы на самой крупной конференции онкологов в мире, которая состоялась в прошлые выходные.Тест будет особенно полезным для жертв наиболее смертоносных опухолей, включая рак поджелудочной железы, легких и яичников, которые обычно диагностируется слишком поздно. Исследователи из Memorial Sloan Kettering Cancer Centre в Нью-Йорке провели тест на 161 пациенте, у которых уже были диагностированы опухоли для того, чтобы определить способность анализа крови аккуратно распознавать ДНК злокачественных новообразований в крови. Тест справился с этой задачей на 90%.