Грудное вскармливание снижает риск развития рака тела матки

Проанализировав данные из 17 работ, ученые обнаружили, что женщинам, которые кормили детей грудью, на 11% реже диагностируют рак тела матки, чем женщинам, которые с рождения кормили детей смесью. «Чем больше женщины знают о том, как сократить риск развития рака, тем лучше», — цитирует руководитель исследования Сьюзан Джордан из Института медицинских исследований в Брисбене, Австралия.В общем ученые изучили данные по 26 тысячам женщин с детьми, среди них у 9 тысяч был рак тела матки. По предположению исследователей, кормление может снижать риск развития рака, потому что развитие этого типа рака стимулируется эстрогеном, который подавляется во время грудного вскармливания. При этом Джордан отмечает, что если женщина решает не кормить ребенка грудью, это все-таки не значит, что у нее обязательно будет рак тела матки.«Кормление значительно сокращает риск, но необходимы дальнейшие исследования для оценки этой связи», — агентство цитирует Лянь-Лянь Ван из Китайского медицинского университета в Шеньяне, Китай. Теперь команда Джордан работает над изучением влияния грудного вскармливания на риск развития рака яичников. О том, что у женщин, которые кормили грудью, реже случается рак груди, науке уже известно.