Какая работа способствует гипертонии

Для многих из нас работа – главный источник стресса, но те счастливчики, которые имеют работу, работают все тяжелее и тяжелее.У японцев даже есть специальное слово: Karoshi, оно означает смерть от переработки. Это приводит к тому, что становятся всё актуальнее вопросы связанные с влиянием работы на кровяное давление. Установлено, что, что наиболее высокие показатели кровяного давления наблюдаются во время работы и кровяное давление выше в рабочие дни, чем в выходные дни.Обнаружено так же, что корреляция между массой левого желудочка и кровяным давлением более тесная между кровяным давлением измеренным в рабочие дни, чем измеренная дома или во время сна. Больше всего повышает кровяное давление работа, которая одновременно напряженна и ответственна, но работающий не может полностью контролировать её результаты. Интересно, что имеются гендерные (половые) особенности „рабочей” гипертензии у мужчин и у женщин. Обнаружено, что напряженная работа сама по себе не вызывает повышения кровяного давления у женщин пока они имеют «семейные обязанности,» определяемые как наличие детей дома и выполнение хозяйственной работы.